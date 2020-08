Detienen a cuatro funcionarios más de Tehuacán

La Fiscalía General del Estado detuvo a cuatro funcionarios de la administración del presidente municipal de Tehuacán, Felipe Patjane Martínez; el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que su aprehensión derivó de una investigación por malos manejos dentro del Ayuntamiento de esa región.

Este miércoles fueron ejecutadas diversas detenciones, primero la del regidor de Hacienda del municipio de Tehuacán, Víctor Canaán Barquet, presuntamente por una denuncia en su contra ante la Fiscalía Anticorrupción y que se ha mostrado en contra de la llegada de nuevos funcionarios tras la detención de Patjane Martínez en noviembre de 2019.

Aunque las autoridades de justicia no han oficializado ningún operativo, el mandatario poblano, Miguel Barbosa Huerta indicó que este jueves serán presentados ante un juez de control y ahí se determinará si son vinculados a proceso o no.

“Tiene que ver con irregularidades en su desempeño como servidores públicos de Tehuacán”, señaló.

Los otros detenidos son el ex tesorero municipal, Andrés Escobedo Calderón; la ex contralora, Zamira Canaán Cerón y la ex coordinadora de Licitaciones y Adjudicaciones, Ana Lucia Sánchez Reyes.

Al respecto, los diputados del PAN en el Congreso del Estado señalaron estos hechos como “venganza política” y una “cortina de humo” por parte de la administración estatal por las acusaciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, contra Barbosa Huerta de haber recibido supuestos sobornos para no entorpecer la aprobación de la Reforma Energética.

Y es que las detenciones se dieron días después de que el alcalde suplente, Andrés Caballero López recurrió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interponer una controversia constitucional contra el proceso de extinción del Cabildo que inició la Comisión de Gobernación.

La diputada Mónica Rodríguez Della Veccia apuntó que las anomalías que se imputan se atribuyen a los regidores, más no al alcalde suplente, pero aun así los legisladores de mayoría pretenden destituirlo.