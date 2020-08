Higa construyó casa a Peña Nieto y Duarte le regaló un Ferrari: Lozoya

Luego de que se filtrara la declaración de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, en la que menciona a varias figuras de la política nacional de varios partidos, mismas que se han deslindado de sus dichos, en el documento resalta que el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte le regaló un Ferrari que presuntamente perteneció al ex presidente Adolfo López Mateos.

Además, la empresa Higa le construyó una casa en el Estado de México, en la cual habría una “Museo del Presidente”.

Según el documento, fue el mismo Enrique Peña Nieto quien ordenó la construcción del inmueble, para lo cual pidió a Lozoya coordinarse con el Secretario Técnico del gabinete, Roberto Padilla Domínguez, para que se contratara a un fotógrafo para los eventos relevantes del mandatario, el monto por sus servicios fue de entre dos y tres millones de pesos mensuales.

Lozoya agregó que de esto estuvieron enterados Peña Nieto y el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, mientras que los recursos para los honorarios del fotógrafo salieron de Pemex; sin embargo, cuando la contraloría de la institución detectó la operación el contrato ya no fue sostenible.

El ex funcionario agregó que Antero Rodarte, quien manejaba el dinero en efectivo de Peña Nieto, le dijo a finales de 2015 que la construcción de la casa y el museo había terminado.

Respecto al regalo de Javier Duarte a Peña, dijo que eso ocurrió en el marco del Día de la Marina que se conmemoró en esa entidad, cuando el ex gobernador de Veracruz se acercó al Presidente y le entregó una carpeta.

Ya abordó del avión presidencial, Peña compartió con su comitiva el contenido de la carpeta, “miren lo que me regaló el gober” y mostró unas fotografías del auto y las llaves, el cual unos días después ya estaba en el museo de su casa en el Estado de México.

