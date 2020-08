Latinoamérica.- La Diputación facilita el encuentro entre la comunidad educativa y alcaldes para abordar el inicio de curso

HUELVA, 20 (EUROPA PRESS)

El Foro Iberoamericano de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva,) ha acogido este jueves un encuentro entre alrededor de 140 participantes entre representantes de la comunidad educativa y alcaldes y alcaldesas de la provincia para abordar la vuelta a las aulas ante el inminente inicio del curso escolar 2020/2021 que viene marcado por la situación sanitaria a consecuencia de la covid-19.

Este encuentro se lleva a cabo tras la petición realizada a la Diputación de Huelva por parte de tres asociaciones del ámbito educativo provincial- la Asociación Asadipre (Asociación Andaluza de Directoras/es de Centros Públicos de Educación Infantil, Primaria y Residencias Escolares) en la provincia; la Junta Directiva de Adián (Asociación de Directoras y Directores de IES de Andalucía) y la Fampa provincial 'Juan Ramón Jiménez y Zenobia Camprubí', ha indicado la institución provincial en nota de prensa.

Durante esta puesta en común, el presidente de la institución provincial, Ignacio Caraballo, ha compartido con todos los asistentes su preocupación por la situación a la que se enfrentan ambas partes a la hora de coordinar y gestionar tanto los protocolos sanitarios establecidos como los recursos de que disponen para hacer frente al inicio del curso escolar ya que, "a fecha de hoy, no cuentan con una previsión clara por parte de la Junta de Andalucía para poder planificar y organizar la vuelta a las aulas de forma segura".

Así, desde la Diputación han señalado que Hay que en la provincia de Huelva existen 288 centros educativos públicos "de los que 76 son sostenidos por la Junta de Andalucía y 212 por los entes locales".

La celebración de esta reunión ha permitido que tanto los responsables municipales como los representantes de la comunidad educativa puedan exponer sus inquietudes e incertidumbre ante la próxima apertura de las aulas en septiembre.

Especialmente, los directores y directoras de los centros han hecho hincapié en cuestiones tales como la "no responsabilidad" de los centros en cuanto a la salud del alumnado, no poder garantizar las salidas y entradas escalonadas o "el hecho de no saber aún quién va a realizar la desinfección de los centros, una vez que los ayuntamientos tienen un informe de los servicios jurídicos de la Diputación provincial que respalda su no competencia en este ámbito", ha subrayado la entidad supramunicipal.

Además, los agentes de la comunidad educativa, han exigido una mayor coordinación entre las diferentes administraciones, "para poder afrontar con más garantías un difícil inicio del curso escolar".

El papel de la Diputación de Huelva en este encuentro ha sido el de agente facilitador y mediador entre los responsables municipales y los representantes de los centros educativos, siguiendo la línea de actuación de la institución provincial marcada por la situación extraordinaria y excepcional actual, "a la que el ente provincial ha hecho frente poniendo todos sus recursos al servicio de los ayuntamientos y, en consecuencia, de toda la ciudadanía".