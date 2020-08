Tras difusión de “videoescándalo”, David León no tomará protesta en Salud

Luego de darse a conocer dos videos en los que se observa a David León, quien fue nombrado al frente de la empresa que se encargará de la distribución de medicinas, cuando entrega dinero a Pío López Obrador en 2015 presuntamente para la campaña presidencial de 2018, anunció que no tomará protesta en la Secretaría de Salud hasta que no se aclare su situación para no afectar al gobierno federal.

“En tanto se aclara la situación por la que atravieso, y para no afectar al @GobiernoMX, no tomaré protesta como integrante del equipo de @Ssalud_mx”.

— David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

Sobre las imágenes difundidas por el periodista Carlos Loret de Mola, en las que se le ve en dos ocasiones entregar dinero, dijo que fueron apoyos para la realización de asambleas y otras actividades.

“Respecto al video: debe tener aprox. 5 años de antigüedad. De nov. de 2013 a nov. de 2018 yo fui consultor, no servidor público. Mi manera de apoyar al Movimiento, fue recolectar recursos entre conocidos para la realización de asambleas y otras actividades”, escribió en su cuenta de Twitter.

— David E. León Romero (@DavidLeonRomero) August 21, 2020

