Tuve grandes diferencias con Lozoya y no recibí sobornos suyos: Penchyna

El ex senador David Penchyna, quien fue presidente de la Comisión de Energía cuando se aprobó la Reforma Energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, se sumó a la lista de políticos que se deslindaron de las acusaciones de Emilio Lozoya, por lo que negó haber sido sobornado por el entonces director de Pemex.

“Niego cualquier acto ilegal o componenda con Emilio Lozoya Austin. Niego también que hubiera un soborno para apoyar la Reforma Energética. Como Presidente de la Comisión de Energía fui el enlace con la oposición para negociar los términos legales de la misma, ese era mi trabajo. Mi labor fue política y legislativa”, aseguró en una carta publicada en redes sociales.

Dijo que los señalamientos hechos por Lozoya son para salvarse de la cárcel, así como para manchar políticamente a las personas con las que tuvo diferencias políticas y personales a su paso por la administración pública.

Durante la discusión y la redacción final de la Reforma Energética hubo diferencias entre ambos, agregó el ex director del Infonavit, ya que insistió en que los farmouts pudieran ejecutarse sin pasar por órganos colegiados y así pudiera asociarse con empresas privadas sin pasar por la decisión del Consejo de Administración y órganos reguladores.

“Me opuse tajantemente a ese planteamiento. Desde ese momento y aprovechando su posición como director de Pemex, buscó golpearme política y mediáticamente, igual que hoy. Cualquiera que conozca su paso por Petróleos Mexicanos y el debate energético de esos años, lo sabe. Quien quiera creerle está en libertad de hacerlo. Yo sostengo que miente porque tiene incentivos para hacerlo, así de fácil”, agregó.

Finalmente, dijo que no se deslinda de las modificaciones en materia energética que se hicieron, pues trabajó al límite de sus capacidades en ello y no cambiará sus convicciones.

“No puedo deslindarme de una reforma en la que creo y no voy a permitir que alguien como Emilio Lozoya Austin resbale responsabilidades manchando mi nombre. Estaré siempre a disposición de la autoridad para aclarar este asunto, y me reservo el derecho a ejercer todas las acciones legales que la ley me otorga”.

