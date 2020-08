Delivery va a ser una parte más importante de cada restaurante: Therese Lim

Además de retos, la pandemia de Covid-19 ha traído al mundo una serie de oportunidades para desarrollar nuevos productos y mejorar los ya existentes, entre ellos, la manera en que los restaurantes entregan su comida, una actividad que se volverá fundamental en la nueva normalidad. En entrevista con Publimetro, Therese Lim, directora de diseño de producto de UberEats, explicó que los restaurantes son una parte fundamental de la sociedad, por lo tanto, entristece ver que algunos desaparecieron durante los tiempos de incertidumbre que trajo la pandemia de Covid-19.

“El mensaje que quiero transmitir es que UberEats está aquí para asociarse con ustedes para que puedan centrarse en lo que mejor saben hacer, que es su deliciosa comida, y nosotros estamos con ustedes para resolver” – Therese Lim.

“Generalmente, los restaurantes tienen dos objetivos principales como parte de su negocio. Una es que quieren crecer, conseguir nuevos clientes, más ventas y vender más comida, porque eso es lo que los mantiene activos. Eso es lo que los mantiene capaces de pagar a su personal y UberEats es una gran solución para eso, porque tenemos alrededor del mundo más de cien millones de usuarios de UberEats y Uber Rides y queremos asegurarnos de que cada una de esas personas tenga la oportunidad de descubrir su restaurante”, explico Lim en una videollamada.

“El segundo objetivo es que los restaurantes quieren asegurarse de que estos diferentes tipos de soluciones tienen que ser súper fáciles para ellos. Quieren centrarse en su comida, no en tratar de establecer una forma de recibir pedidos o de contratar a los repartidores para gestionar sus pedidos. Nosotros somos los que vamos a encargarnos de eso”, explicó, indicando que en UberEats se trabaja para averiguar el mejor proceso logístico para llevar la comida de su restaurante a la casa de los comensales. “En sólo unos minutos vamos a averiguar cómo asegurarnos de que la comida sigue siendo de alta calidad. Vamos a darles maneras para que los comensales ordenen sin problemas usando el método de pago que quieran en su sitio web o en la aplicación UberEats”.

3 PREGUNTAS CON

Therese Lim

directora de diseño de producto de UberEats

¿Qué nuevas acciones implementará UberEats para apoyar a sus socios?

Es un momento increíblemente incierto y difícil para los restaurantes y somos muy conscientes de ello. Y desde que surgió la pandemia, hemos redoblado y acelerado nuestros esfuerzos para averiguar en qué cosas podemos ayudarles para que se concentren en lo que mejor saben hacer, que es cocinar. Una de las cosas que notamos fue un cambio muy acelerado hacia el mundo online.

Los restaurantes, creo, tradicionalmente han dependido mucho del tráfico en las tiendas, el tráfico peatonal que entra en sus locales. Ahora esa no es realmente la mejor opción para muchas ciudades y lugares del mundo. Y lo que hemos visto más y más es que los comensales quieren seguir siendo clientes de los restaurantes y seguir recibiendo la comida que les gusta, pero fuera de la tienda. Muchos están tratando de encontrar esos restaurantes en línea.

Therese Lim directora de diseño de producto de UberEats / Foto: Cortesía

Una de las cosas que nos entusiasma anunciar es que vamos a ayudar a los restaurantes con esto, proporcionando una solución de pedidos en línea de principio a fin que pueden integrar en el sitio web de su propio restaurante, lo que hará que sea muy fácil para un comensal o un cliente empezar ordenar, pagar y hacer que se le entregue su pedido en cuestión de minutos. Que utilicen la magia de Uber sin ningún tipo de problema.

Y queremos asegurarnos de que en el lado del restaurante, esta función de pedidos en línea sea muy fácil de configurar y usar también, porque sabemos que los dueños de los restaurantes están ocupados. Así que todo lo que el dueño de un restaurante tendría que hacer, una vez que se registre, es incrustar una pequeña pieza de código en su sitio web. No tienen que codificar o construir sus menús. No tienen que averiguar cómo integrar el pago y no tienen que preocuparse por ninguna de las cuestiones de comercio electrónico y análisis. En realidad es una situación de "plug and play" para ellos.

Lo mejor de todo, para este 2020 es completamente gratis para los restaurantes. No estamos cobrando ninguna comisión por los pedidos que se hagan a través de esta función de pedidos en línea porque realmente queremos que esto sea lo más útil posible. No queremos dar a ningún restaurante ninguna preocupación o barreras para aceptarlo.

¿Qué retos enfrenta UberEats para finales de 2020 y principios de 2021?

Los desafíos los pensamos como oportunidades. Creo que lo más importante que está enfrentando toda la industria en este momento, e incluso mientras continuamos recuperándonos de la pandemia, es que los restaurantes y los UberEats se enfrentan a una elección, que es abrazar las nuevas formas de hacer las cosas o tratar de volver a las viejas formas.

El mensaje que tengo es que va a haber una nueva normalidad. Esta nueva normalidad para los restaurantes requerirá que piensen fuera de la caja en la que suelen pensar ahora. Es decir, en que los restaurantes están basados en un lugar que deben conseguir que la mayor cantidad de gente coma dentro del restaurante. Eso seguirá siendo así.

Sin embargo, creemos que muchos de los comportamientos alimentarios están migrando a en línea. El pedido está ocurriendo más en línea y es tan importante para un restaurante que preste tanta atención como lo hace a presencial que a su presencia digital.

Ese tipo de comportamientos creo que se han acelerado con esta pandemia. Y no vemos que eso vaya a cambiar nunca más. Creo que va a haber una nueva normalidad. La entrega (delivery) va a ser una parte mucho más grande del negocio de cada restaurante. Así que los restaurantes realmente necesitan estar preparados para ese tipo de tendencia. En 2021 estoy muy emocionada de continuar el legado de innovación que empezamos incluso en el pasado para ayudar a los restaurantes.

De UberEats pueden esperar más datos y más conocimientos, más herramientas, más formas, más servicios en los que podamos ayudar a los restaurantes. Imagino que hacer esas dos cosas atrae más clientes y también elimina el dolor de cabeza de llevar a cabo sus operaciones.

¿Qué avances tecnológicos incorporó UberEats durante esta pandemia?

Hemos anunciado una serie de características y productos que están destinados a ayudar a los propietarios de restaurantes a gestionar su negocio. Sabemos que lo más importante para un restaurante es ser capaz de entender a sus clientes para que sigan regresando. Y lo más importante que pueden hacer es analizar la comprensión y el comportamiento del cliente y lo que los datos muestran para poder tomar medidas.

Hemos lanzado una especie de panel de datos e información. Esto es accesible a cualquier restaurante de UberEats. Y ese panel de información, el primero de su tipo, muestra el comportamiento del cliente durante la navegación de ese restaurante a través de UberEats. Esperamos mostrar a los restaurantes el embudo en el que tal vez sus clientes están cayendo y sugerirles ideas prácticas para que puedan preservar y retener a la mayoría de sus clientes.

Estamos muy emocionados de poder ayudarles a hacer esto, porque una vez que tienen esta información puede ser muy, muy poderoso para ellos.

Otra cosa que tal vez vale la pena destacar es que se está lanzando una aplicación móvil -también es el primero de su género- para los propietarios de restaurantes. Los dueños de restaurantes están muy ocupados. Rara vez están en el escritorio de una oficina. Queremos ser capaces de darles una solución para seguir en contacto con lo que está pasando dentro de sus cocinas.

Hemos desarrollado una aplicación móvil en asociación con los restaurantes, tomando sus comentarios. Esta app te muestra tus ventas, tus ganancias en tiempo real, tus métricas operacionales en tiempo real, tus tendencias de ganancias, de modo que en cualquier momento dado, si eres el propietario de un restaurante, puedes acceder a esa aplicación y ver cómo está cada una de sus ubicaciones.

La característica que más resonó cuando empezamos a probar esto fue el aprendizaje en tiempo real. Ahora podemos decirle al dueño de un restaurante si algo va mal en su cocina. Encontramos que este tipo de alerta en tiempo real ha sido bien recibida en términos de retroalimentación por los dueños de restaurantes. Les encanta ser capaces de saber lo que está pasando, incluso si no están en el restaurante en este momento. Todas son completamente gratuitas.

Así que vas a ver mucho más de eso en el futuro. Y estoy súper emocionada de poder contarle más a sus lectores sobre esto pronto.