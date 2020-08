AMP.- Colombia.- Colombia pide formalmente a EEUU la extradición del ex paramilitar Salvatore Mancuso

El Gobierno colombiano avisa de que dará una batalla legal si es enviado a Italia

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El Ministerio de Exteriores de Colombia ha solicitado de forma oficial la extradición del antiguo líder paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, encarcelado en Estados Unidos por narcotráfico.

Mancuso, cuya extradición se pospuso debido a la pandemia de coronavirus, deberá responder por los dos procesos que tiene abiertos en la Justicia colombiana, por su responsabilidad en más de 600 homicidios, el desplazamiento forzoso de casi mil personas y más de una treintena de desapariciones forzadas.

El Ministerio de Exteriores ha comunicado que se ha solicitado la detención y la posterior extradición de Mancuso a través de la Embajada de Colombia en Washington, en base a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá adoptada el pasado 11 de agosto que "le revoca la libertad a prueba y emite orden de captura en su contra".

En los últimos días habían surgido temores entre las víctimas y aquellos que se presentan como acusación particular contra Mancuso, ante la posibilidad de que fuera la justicia italiana quien solicitase su extradición, pues también posee pasaporte de esta nacionalidad.

"Salvatore Mancuso tiene graves deudas pendientes con la justicia colombiana y por eso se ha pedido su extradición. Si piensa ser deportado a Italia, acudiremos a los principios de jurisdicción universal por crímenes de lesa humanidad. Sus crímenes no quedarán en la impunidad", ha avisao el presidente colombiano, Iván Duque, en Twitter.

En este sentido, el Alto Comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, ha explicado posteriormente que, en caso de ser enviado a Italia, tal y como pretende la defensa, Colombia acudirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

"El Gobierno de Colombia utilizará todos los canales judiciales en el marco de la cooperación internacional para insistir en la extradición de Salvatore Mancuso, basado en las decisiones de nuestros jueces", ha dicho.

En ese contexto, ha continuado, "el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convierte en una opción muy importante (…) a través del sistema de queja individual prescrito en el Protocolo 11 de la convención de 1998".

Según Ceballos, "cualquier víctima que se sienta afectada por los delitos cometidos por Salvatore Mancuso puede recurrir ante ese tribunal, quien tendrá que presentar el caso ante uno de los miembros de la Comisión Europea, que es el Gobierno de Italia" y "el Estado colombiano y el Gobierno harán todos los esfuerzos para apoyar esas solicitudes".

El planteamiento de Ceballos ha sido objeto de fuertes críticas en Colombia, ya que el TEDH es el tribunal encargado de velar por el cumplimiento de la Convención Europea de Derechos Humanos en sus estados miembros, entre los que no se encuentra el país iberoamericano.

"LO VAN A ASESINAR"

El abogado de Mancuso, Jaime Paerez, ha insistido en que su cliente debe ser extraditado a Italia, aduciendo que en Colombia podría ser asesinado por la información que ha aportado durante estos años, según recoge RCN Radio.

"Aquí no hay seguridad para Salvatore Mancuso. Si él llega a una cárcel no nos queda la menor duda de que lo van a torturar y lo van a asesinar, no solo para que no hable, sino para que cambie lo que ha declarado", ha afirmado.

Paerez ha aseverado que "son temores reales" porque "ayudó a esclarecer muchas verdades que muchas personas no querían que se conocieran". "No podemos olvidar que con las declaraciones de Salvatore Mancuso se condenaron a más de 50 personas de connotación nacional", ha sostenido.

No es la primera vez que el Gobierno de Colombia presenta ante Estados Unidos una solicitud de extradición para el ex paramilitar, conocido también como 'Santander Lozada', tal y como ha recordado el Ministerio de Exteriores en este último comunicado.

A las dos solicitudes de extradición presentadas ante Estados Unidos el 15 de abril y 13 de mayo de 2020, por requerimiento de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Barranquilla, el Ministerio Exteriores "no ha recibido ninguna notificación de las autoridades estadounidenses sobre su aprobación, rechazo o negativa".

"EL MONO MANCUSO"

Mancuso fue condenado en 2008 a 15 años y 10 meses de prisión en Estados Unidos por un delito de narcotráfico, tras ser deportado durante el Gobierno de Álvaro Uribe, después de haber estado sujeto desde 2005 a las políticas de desmovilización del Estado colombiano.

Anteriormente había cumplido una pena de 19 meses en una cárcel de Itagüí, un municipio situado en el norte Colombia, por lo que, y amparándose en el sistema penitenciario estadounidense, puede optar a la libertad anticipada debido a su buena conducta en prisión.

El 'Mono Mancuso' ha reconocido haber estado implicado en, al menos, 300 asesinatos, entre los cuales estaban las víctimas de la masacre de El Aro, que le acarreó una condena de 40 años de cárcel que jamás cumplió por sumarse la Ley de Justicia y Paz.

En los últimos meses, ha intentado someterse a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), siendo rechazadas sus peticiones al considerar que entre 1989 y 1997 fue "miembro orgánico de la estructura criminal, desarrollando una función continua de combate", y no un tercero civil colaborador o financiador de actividades paramilitares, como había alegado.

La JEP es la justicia transicional creada en el acuerdo de paz con las FARC para juzgar los crímenes cometidos por todos los actores del conflicto armado con sanciones alternativas a la cárcel o penas menores a las de la justicia ordinaria a cambio de que los culpables confiesen.

"El futuro de Salvatore Mancuso en Colombia debe ser una cárcel. Ofrecerle caminos de ausencia de prisión y no extradición a cambio de supuesta 'verdad' es una agresión a sus víctimas, que esperan sanciones ejemplarizantes", ha espetado Duque.