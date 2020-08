Brasil.- Nueve producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México participan en Horizontes Latinos

Se proyectarán dos estrenos mundiales y otros tantos proyectos surgidos de la actividad de industria del Zinemaldia

SAN SEBASTIÁN, 21 (EUROPA PRESS)

Un total de nueve producciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, con participación de Alemania, Francia y España, formarán la selección de Horizontes Latinos en la 68 edición del Festival de San Sebastián, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre en la capital guipuzcoana. Todas las películas de la sección competirán por el Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros destinados a la dirección del filme y a su distribuidora en España.

En un comunicado, desde el certamen han informado de que dos de las películas serán estrenos mundiales y otras tantas, antiguos proyectos surgidos en actividades de industria del Festival como el Foro de Coproducción Europa-América Latina o Cine en Construcción.

Además, algunos de los títulos han sido seleccionados o premiados por la Berlinale, la Mostra de Venecia o Sundance, entre otras citas internacionales.

El chileno Leonardo Medel (Concepción, 1983), que ha dirigido varios cortometrajes y proyectos interactivos, presentará su segundo largometraje tras 'Coach' (2015). En 'La Verónica', que tendrá su estreno mundial en San Sebastián y está protagonizada por Mariana di Girolamo (Ema, Pablo Larraín, Perlak, 2019), cuenta la vida de una modelo muy popular en las redes sociales que cae en desgracia al ser considerada la principal sospechosa del asesinato de su primera hija.

Con experiencia previa en diversas secciones del Festival, cuatro escritores que también son actores, cineastas, docentes y dramaturgos comparten las tareas de dirección de 'Edición ilimitada/ Unlimited Edition', largometraje en el que Virginia Cosin (Caracas, 1973), Edgardo Cozarinsky (Buenos Aires, 1939), Santiago Loza (Córdoba, 1971) y Romina Paula (Buenos Aires, 1979), que ganó el Premio Horizontes con 'De nuevo otra vez/ Again Once Again' (2019), reflexionan sobre la escritura, la lectura, el choque generacional y el proceso creativo. Esta película de autoría colectiva también se proyectará en estreno mundial.

El debut de la argentina Sol Berruezo Pichon-Rivière (Buenos Aires, 1996), 'Mamá, mamá, mamá/ Mum, Mum, Mum', obtuvo la Mención Especial del Jurado Internacional en la sección Generation del Festival de Berlín. La película narra la peripecia vital de Cleo, una niña que afronta la muerte de su hermana en un mundo sin adultos y en compañía de tres primas que la introducirán en su efervescente universo femenino.

'Todos os mortos/ All The Dead Ones' participó en la Sección Oficial de la última Berlinale y es una nueva colaboración entre los brasileños Caetano Gotardo (Vila Velha, 1981) y Marco Dutra (Sâo Paulo, 1980). Ambos han firmado trabajos por separado, pero Gotardo fue montador de 'As boas maneiras/ Los buenos modales' (2017), el anterior filme de Dutra. Ahora escriben y dirigen juntos esta historia sobre antiguos amos y sirvientes ambientada en Brasil a finales del siglo XIX, justo después de la abolición de la esclavitud.

Natalia Meta (Buenos Aires, 1974) presentará 'El prófugo/ The Intruder', que también concursó en Berlín y trata de una cantante lírica que trabaja doblando películas y sufre un episodio traumático del que no puede recuperarse. La realizadora argentina ha trabajado como editora literaria y debutó en el cine con 'Muerte en Buenos Aires' (2014). También ha sido productora asociada en películas como 'Las acacias' (Pablo Giorgelli, Horizontes Latinos, 2011) o 'Zama' (Lucrecia Martel, 2017).

La chilena Carolina Moscoso (Santiago, 1986), con experiencia como directora y montadora en proyectos de animación, videoclips y teatro, presentará 'Visión nocturna/ Night Shot', un trabajo de no ficción en el que se pregunta qué es en realidad una violación y cuándo termina. Con este primer largometraje, su autora se alzó con el Gran Premio a la Mejor Película de la Competición Internacional en el pasado Festival de Marsella.

La argentina Clarisa Navas (Corrientes, 1989), que se estrenó con 'Hoy partido a las 3' (2017), participará en Horizontes Latinos con su segundo filme, 'Las mil y una/ One in a Thousand', proyecto surgido del Foro de Coproducción del Festival de San Sebastián en 2018. La película, que inauguró la sección Panorama de la última Berlinale, ganó el premio a la Mejor película en el Festival de Jeonju (Corea del Sur) gracias a la historia de una joven que se enfrenta a los avatares del primer amor.

Yulene Olaizola (Ciudad de México, 1983), cuyo debut 'Intimidades de Shakespeare y Victor Hugo' (2008) se estrenó en BACIFI y obtuvo una mención especial en Horizontes Latinos, regresará a esta sección con 'Selva trágica/ Tragic Jungle', que presentará en la sección Orizzonti de la Mostra de Venecia. La autora de filmes que han pasado por Rotterdam y la Quincena de Realizadores de Cannes sitúa su filme en la profundidad de la selva maya, entre México y Belice, donde una hermosa y misteriosa joven despierta una antigua leyenda en el corazón de la jungla.

PRIMER LARGO

'Sin señas particulares/ Identifying Features' es el primer largometraje como directora de la productora mexicana Fernanda Valadez (Guanajuato, 1981), que recibió el Premio de la Industria Cine en Construcción en el Festival de San Sebastián de 2019 y se estrenó en el World Dramatic Competition del pasado Festival de Sundance, donde se alzó con el Premio del Público y el Premio Especial del Jurado al Mejor guión. El filme se centra en el periplo de Magdalena, una mujer que parte rumbo a la frontera con EEUU para buscar a su hijo desaparecido.

Todas las películas de la sección competirán por el Premio Horizontes, dotado con 35.000 euros destinados al director o directora del filme y a su distribuidora en España, al tiempo que optarán también al Premio TCM de la Juventud las primeras y segundas obras de la selección.