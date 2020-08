Lluvias dispersas caerán este viernes en CDMX

Mientras el huracán Genevieve se degrada a depresión tropical frente a las costas de Baja California, las lluvias siguen afectando al Valle de México. El pronóstico del clima CDMX hoy prevé lluvias dispersas durante la tarde y noche.

Este fenómeno meteorológico ha estado ocasionando fuerte inestabilidad atmosférica en todo el territorio nacional, más específicamente en el oeste, donde se han presentado inundaciones y hasta cortes eléctricos.

Así estará el clima CDMX hoy

Durante la mañana de hoy, tendremos un cielo nublado con muy bajas probabilidades de lluvias. Según The Weather Channel, la temperatura máxima llegará a 24º C y la mínima de 14º C.

Se estima que se registren lluvias dispersas con algunos chubascos durante la tarde y noche, con ráfagas de viento. Para el fin de semana, se espera que continúen estas condiciones con clima lluvioso.

Así será el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que Genevieve se degradó a tormenta tropical este miércoles frente a las costas de Baja California.

La onda tropical número 29 intensificará el potencial de lluvias con descargas eléctricas en el occidente del país.

Un nuevo ciclón tropical se formó en el Mar Caribe y se acerca a las costas de la Península de Yucatán. El sistema de alta presión ocasionará intensas temperaturas mayores a 45º C en el norte del país.

Este es el reporte meteorológico detallado de Conagua para este 21 de agosto 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes : Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche.

: Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Estado de México.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos y Estado de México. Intervalos de chubascos: Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala.

Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Tlaxcala. Lluvias aisladas: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Viento con rachas de 70 a 80 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura significante : Costas occidentales de la Península de Baja California.

: Costas occidentales de la Península de Baja California. Vientos con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 2 a 3 m de altura significante: Mar de Cortes, costas de Quintana Roo y Yucatán.

Mar de Cortes, costas de Quintana Roo y Yucatán. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C : Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, San Luis Potosí (oriente), Veracruz (norte) y Tabasco.

