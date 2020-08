Cultura.- Queen y Adam Lambert lanzan nuevo álbum en directo: Live Around the World

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Queen y Adam Lambert preparan su primer álbum en directo. El 2 de octubre publicarán 'Queen + Adam Live Around the World', que será una recopilación de sus actuaciones más aplaudidas en todo el mundo y que contará con diferentes ediciones y formatos.

El álbum se lanzará en CD, CD + DVD, CD + Blu-ray y en vinilo. El disco recopilará los conciertos más destacados de la icónica banda con el cantante de 'American Idol'. Las actuaciones han sido elegidas personalmente por Roger Taylor, Brian May y Adam Lambert, que han hecho una selección de los más de 200 conciertos que han realizado en todo el mundo.

El anuncio viene después de que Brian May publicase un teaser durante la madrugada del jueves 20, en la que dejaba caer que muy pronto se haría un anuncio relacionado a Queen y Adam Lambert.

El pasado mes de junio, la banda organizó un evento en su canal de YouTube para celebrar la que hubiera sido su noche de clausura en el O2 Arena de Londres. La transmisión contó actuaciones poco vistas como 'Love Kills' y 'I Was Born to Love You', que fueron interpretadas juntas en los festivales Rock in Rio de Lisboa y Río de Janeiro.

Con más de 500.000 visitas, la banda quedó tan impresionada, que decidieron animarse a lanzar un álbum en vivo. "Sinceramente, no habíamos visto aún esos vídeos, estábamos muy ocupados haciendo giras", declaró Taylor en una entrevista para Variety.

"No sabíamos lo bien que sonaba la banda. Así que pensamos, bueno, que no sería mala idea editar un álbum en vivo de los mejores conciertos que hemos hecho durante los últimos ocho años con Adam Lambert", agregó.

El grupo había comenzado este 2020 con una gira europea, que tuvieron que retrasar a 2021 debido a la pandemia del coronavirus. Durante el confinamiento, Queen lanzó una versión especial de 'You Are the Champions', grabada en secreto y que tuvo carácter solidario, al ir todos sus beneficios al Fondo de Respuesta Solidaria contra el COVID-19 de la OMS.

Aquí está la lista de temas de la edición en CD y vinilo:

· 'Tear It Up' (May), The O2, Londres, Reino Unido (02/07/2018)

· 'Now I'm Here' (May) Summer Sonic, Tokio, Japón, 2014

· 'Another One Bites The Dust' (Deacon) Summer Sonic, Tokio, Japón, 2014

· 'Fat Bottomed Girls' ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, EE.UU., 2019

· 'Don't Stop Me Now' (Mercury) Rock In Rio, Lisboa, Portugal, 2016

· 'I Want To Break Free' (Deacon) Rock In Rio, Lisboa, Portugal, 2016

· 'Somebody To Love' (Mercury) Isle of Wight Festival, Reino Unido, 2016

· 'Love Kills' (The Ballad) (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Ángeles, EE.UU., 2014

· 'I Was Born To Love You' (Mercury) Summer Sonic, Tokio, Japón, 2014

· 'Under Pressure' (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, Reino Unido., 2019

· 'Who Wants To Live Forever' (May) Isle of Wight Festival, Reino Unido, 2016

· 'The Show Must Go On' (Queen) The O2, Londres, Reino Unido, 04/07/2018

· 'Love Of My Life' (Mercury) The O2, Londres, Reino Unido, 02/07/2018

· 'Bohemian Rhapsody' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Radio Ga Ga' (Taylor) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Ay-Ohs' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Hammer To Fall' (May) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Crazy Little Thing Called Love' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'We Will Rock You' (May) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'We Are The Champions' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

Aquí está el track list de la edición en DVD y Blu-ray:

· 'Tear It Up' (May) The O2, Londres, Reino Unido, 02/07/2018

· 'Now I'm Here' (May) Summer Sonic, Tokio, Japón, 2014

· 'Another One Bites The Dust' (Deacon) Summer Sonic, Tokio, Japón, 2014

· 'Fat Bottomed Girls' ft. Dallas Cowboys Cheerleaders (May) American Airlines Center, Dallas, EE.UU., 2019

· 'Don't Stop Me Now' (Mercury) Rock In Rio, Lisboa, Portugal, 2016

· 'I Want To Break Free' (Deacon) Rock In Rio, Lisboa, Portugal, 2016

· 'Somebody To Love' (Mercury) Isle of Wight Festival, Reino Unido, 2016

· 'Love Kills' (The Ballad) (Mercury/Moroder) iHeart Radio Theater, Los Ángeles, EE.UU., 2014

· 'I Was Born To Love You' (Mercury) Summer Sonic, Tokio, Japón, 2014

· 'Drum Battle' (Taylor) Qudos Bank Arena, Sídney, Australia, 2014

· 'Under Pressure' (Queen/Bowie) Global Citizen Festival, New York, EE.UU., 2019

· 'Who Wants To Live Forever' (May) Isle of Wight Festival, Reino Unido, 2016

· 'The Guitar Solo' (Last Horizon) (May) The O2, Londres, Reino Unido, 2018

· 'The Show Must Go On' (Queen) The O2, Londres, Reino Unido, 04/07/2018

· 'Love Of My Life' (Mercury) The O2, Londres, Reino Unido, 02/07/2018

· 'Bohemian Rhapsody' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Radio Ga Ga' (Taylor) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Ay-Ohs' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Hammer To Fall' (May) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'Crazy Little Thing Called Love' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'We Will Rock You' (May) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020

· 'We Are The Champions' (Mercury) Firefight Australia, ANZ Stadium, Sídney, Australia, 2020