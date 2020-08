Fútbol/Champions.- Beckenbauer: "La actuación ante el Barcelona solo sale una vez"

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente de honor del Bayern, Franz Beckenbauer, ha reconocido que la gran actuación de su equipo ante el Barcelona "solo sale una vez" y ha dicho que ve al 50 por ciento de posibilidades la final europea frente al Paris Saint-Germain, al que considera "un equipo verdaderamente bueno".

"En semifinales no jugamos como contra el Barcelona. Una actuación así solo sale una vez. Pero el partido contra el Lyon también me impresionó porque el Lyon también es un gran equipo. Los franceses tuvieron las primeras ocasiones y Manuel Neuer paró de maravilla un par de veces. Luego el Bayern cogió el mando del encuentro y no lo volvió a soltar", recordó Beckenbauer en la web del equipo alemán.

Respecto a la final, el exjugador advirtió de que les espera "un equipo verdaderamente bueno". "Va a ser el partido más difícil de la temporada. No puedo percibir ninguna debilidad y preveo un partido de intercambio de dominio. Espero que ambos equipos no se escondan demasiado, que no se respeten demasiado y que jueguen como hasta ahora: frescos, con alegría y con gana. Es un partido entre equipos del mismo nivel. Diría que está al 50% para cada uno. A veces se necesita la necesaria pizca de suerte y si el Bayern la tiene, ganará el partido", analizó.