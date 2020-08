Papa Francisco.- El Papa, preocupado por la situación humanitaria en el norte de Mozambique ante los ataques islamistas

ROMA, 21 (EUROPA PRESS)

El Papa ha mostrado su preocupación por la situación humanitaria en la provincia de Cabo Delgado, el norte de Mozambique, donde hay un enfrentamiento armado entre la insurgencia islamista, que intenta establecer un estado islámico en la región, y las fuerzas de seguridad del país africano.

"Recibí una llamada del Papa que me dio mucho consuelo y tranquilidad. En la llamada, el Papa expresó su cercanía al obispo (de Pemba) y a la gente de la región de Cabo Delgado. El Santo Padre dijo que sigue los acontecimientos de nuestra provincia con gran preocupación y que reza constantemente por nosotros. También me dijo que, si hay algo más que pueda hacer, no debemos dudar en preguntarle. Está listo para caminar con nosotros", ha confirmado el obispo de Pemba en Mozambique, Monseñor Fernando Lisboa, en declaraciones Vatican News, la red de noticias del Vaticano, tras haber recibido una llamada del Papa Francisco.

El obispo Fernando Lisboa informó al Pontífice durante la conversación de la situación en la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia, que ha sido ocupada por militantes yihadistas vinculados al Estado Islámico (ISIS).

"Le conté al Santo Padre –ha explicado Lisboa– de la situación en la ciudad portuaria de Mocimboa da Praia, que fue tomada por los yihadistas, y cómo no tenemos más noticias de dos de nuestras monjas en esa ciudad. Son dos hermanas de la Congregación Internacional de las Hermanas de San José de Chambéry".

En su respuesta, el Papa recordó su visita a Mozambique el año pasado y lo difícil que era ya entonces la situación en Cabo Delgado. "Me animó –ha concluido el obispo– a contactar con el cardenal Michael Czerny, del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede, para que me ayudara en el frente de la asistencia humanitaria".