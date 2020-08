Fútbol.- Pacheta: "Nos jugamos el ascenso a Primera, parece un sueño"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Elche CF, José Rojo 'Pacheta', reconoció que están ante un sueño por aspirar al ascenso a LaLiga Santander este domingo ante el Girona, algo "inimaginable hace un año" y ante lo cual están preparados y "positivos" con sus opciones.

"No creo que vaya a variar mucho en la intención de la ida. No nos vamos a sorprender. Yo visualizo siempre de manera positivo todo lo que me enfrento, más con este equipo que hemos llegado a pelear un sueño inimaginable hace un año", dijo este sábado.

El técnico de los ilicitanos compareció en la rueda de prensa previa a la vuelta de la final del 'playoff' con argumentos para ser "positivo". "No tengo ninguna base para no ser positivo. Los jugadores han respondido siempre en situaciones duras como la que vamos a tener mañana", afirmó.

"Mañana es la final y así lo estamos interpretando. El lunes estamos todos de vacaciones. Dónde estemos cada uno va a depender del partido de mañana. Nos jugamos el ascenso a Primera, parece un sueño. Qué mérito, qué grandes somos", añadió, de cara a una eliminatoria que dejó un 0-0 en la ida.

Pacheta se refirió a la posible entrada en el once de Jonathas, sancionado en los dos últimos partidos. "Tenemos muchas alternativas, no tenemos bajas. Jonathas es un jugador muy bueno para nosotros, pero los demás también están muy bien. Es un jugador más y muy bueno, si va a ser determinante lo va a decir después el partido", confesó.

"Aquí todos son muy importantes. La grandeza de este equipo ha sido que los que no juegan han exigido mucho. Cuando un equipo da un buen nivel es porque el que no juega le mete el dedo en el culo al que está jugando", añadió.

Además, el preparador del Elche destacó la solidez alcanzada por su equipo. "Ha sido más complicado el camino, ahora es fácil. Los jugadores están motivados. Hemos sido consistentes toda la temporada. El equipo se ha estabilizado en las últimas jornadas. Llevamos tres partidos con la portería a cero y eso es ser muy duros", dijo.

"He disfrutado de ver jugar al equipo de manera maravillosa. Puede pasar de todo. Estamos preparados para ello, a que se ponga bien, a que se ponga mal, vamos a tener reacción a todo. Vamos a dormir bien, veo al equipo bien, orgulloso y confiado, con cero dudas, a nada le tenemos miedo, ante un rival que merece todo el respeto pero nosotros estamos aquí por algo", añadió.

Por último, Pacheta destacó la responsabilidad del club con respecto al coronavirus. "Llevamos cuatro meses con cero positivos, 90 personas, esto tiene mucho mérito. No ha habido ni una noticia del Elche con el coronavirus, han sido comprometidos y responsables", terminó.