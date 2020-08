Fútbol/Champions.- Mbappé: "Esta es mi misión, ganar la Champions"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El delantero del PSG Kylian Mbappé se mostró impaciente por el gran reto que se le presenta este domingo en la final de la Liga de Campeones ante el Bayern de Múnich, "la misión" por la que fichó por el cuadro galo hace tres años, confiado en obtener "la recompensa".

"Mañana es una gran oportunidad para demostrar ganando la Champions que el PSG es un grande de Europa. Siempre he soñado con jugar contra los mejores. Mañana tendremos una gran final. Esperamos salir con la copa", dijo este sábado en rueda de prensa previa a la final del Estadio Da Luz (Lisboa).

La estrella gala recordó que su objetivo de fichar por el PSG era jugar este partido y ganarlo. "Siempre he dicho que quería marcar la historia de mi país. Cuando llegué en 2017, vivimos varias decepciones, hoy estamos en la final. Sería una gran recompensa ganar con un club francés, esa era mi misión cuando llegué", afirmó.

"Me siento aún mejor, jugar la semifinal me hizo mucho bien, aunque estaba un poco nervioso físicamente. El Bayern es un gran equipo, al que no le gusta alterar su juego", dijo, sobre su estado físico que comenzó en duda esta Final a 8 en Lisboa.

Además, Mbappé elogió a su entrenador Thomas Tuchel a pesar de algunos roces durante la temporada. "Los jugadores están con el entrenador, escuché cosas, que el entrenador no supo manejar su vestuario. La verdad es que está teniendo la mejor temporada de la historia del club. Por supuesto que ha habido altibajos, pero es un gran entrenador. También jugaremos para él mañana", terminó.