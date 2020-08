Italia.- Sicilia ordena la evacuación de los imgrantes de los centros de internamiento y denuncia una "invasión"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de la región de Sicilia, Nello Musemeci, ha anunciado la evacuación inmediata de todos los centros de internamiento de inmigrantes de la región, incluida la isla de Lampedusa, ante la "invasión de migrantes".

"Sicilia no puede seguir sufriendo esta invasión de migrantes. En unas horas, la orden con la que ordeno la evacuación de todos los centros de internamiento y recepción existentes estará sobre mi mesa", ha afirmado Musumeci.

"Se activa un puente aéreo de inmediato y se libera a Sicilia de estas estructuras vergonzosas, empezando por Lampedusa", ha remachado Musumeci.

En concreto denuncia que se han incumplido las normas europeas e italianas. "Europa finge que no pasa nada y el gobierno nacional ha decidido, a pesar de nuestros llamamientos, no aplicar las leyes vigentes y no cerrar los puertos, como hizo el año pasado" el entonces ministro del Interior, Matteo Salvini.

Musuveci pertenece al partido Diventerà Bellissima –Será Hermosa–, un partido conservador afín a Salvini con implantación en Sicilia. "Se está subestimando un fenómeno sin precedentes. No entienden que la tensión está creciendo. ¿Quieren hacer racistas a los sicilianos, que son las personas más acogedoras del mundo?", ha argumentado.

Según los datos de la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), más de 20.000 migrantes y refugiados han fallecido en el Mediterráneo intentando alcanzar Europa desde 2014, incluidos más de 440 en lo que va de año.