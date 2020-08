Tenis.-Djokovic: "No tomé mi decisión por la baja de Nadal"

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El número uno del mundo, el serbio Novak Djokovic, aseguró que tomó la decisión de regresar a las pistas en Estados Unidos (Cincinnati y US Open) por iniciativa propia y en ningún caso se dejó guiar por la ausencia de Rafa Nadal, que ha preferido no jugar por la situación de pandemia que detuvo la competición por completo el pasado mes de marzo.

"No tomé mi decisión por la baja de Rafa (Nadal); si eso es lo que la gente quiere escuchar", dijo Djokovic en el 'media day' del torneo de Cincinnati. El serbio está liberado de jugar la primera ronda y debutará ante un tenista de la ronda previa o Tommy Paul, número 57 del ránking ATP.

"Tomé la decisión de venir al US Open hace meses, quería jugar aquí porque realmente quería reiniciar en una pista dura donde me siento más cómodo", añadió 'Nole' sobre las condiciones neoyorquinas, que se adaptan muy bien a su estilo de juego.

Djokovic es el favorito absoluto en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York -en lugar de su sede habitual en Cincinnati- en ausencia de sus mayores rivales, incluido el suizo Roger Federer. Será la primera vez en su carrera que el balcánico afronte un 'grande' sin tales oponentes.

La victoria en la Gran Manzana le daría al jugador de 33 años un 18º título 'grande' y lo colocaría solo a uno de Nadal y a dos del récord de todos los tiempos, en manos de Federer.

Cuatro de los 11 mejores jugadores ATP del mundo no estarán en Nueva York, al igual que el tres veces campeón de 'Grand Slam' Stan Wawrinka, pero Djokovic no se considera a sí mismo como el favorito para el US Open. "Cada 'Grand Slam' que juego es una oportunidad de conseguir un título. Lo sé. Pero no soy el único", dijo.

"Si tengo una mayor oportunidad de ganar porque Roger y Rafa no están aquí, realmente no lo sé. Cualquiera puede ganarlo, para ser honesto", añadió Djokovic, que sí podría enfrentarse a Andy Murray. El escocés vuelve a un evento oficial por primera vez desde noviembre del año pasado por una lesión en la ingle.