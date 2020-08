Pronostican lluvias y chubascos en CDMX toda esta semana

La temporada de lluvias continúa estacionada en el Valle de México, pues según el pronóstico del clima CDMX hoy se presentarán chubascos este lunes y el resto de la semana.

Estas condiciones son generadas por un canal de baja presión que afecta el norte y centro del país. Asimismo, el ciclón tropical Marco ocasionará lluvias intensas en el sur y sureste del territorio nacional.

La temporada de huracanes de 2020 será "extremadamente" activa y por sexto año consecutivo más temprana de lo normal Se esperan hasta 25 huracanes y quinto año consecutivo se registran tormentas tropicales antes del 1 de junio

Así será el clima CDMX hoy

El pronóstico para la Ciudad de México prevé lluvias al final de la tarde y noche. Durante la mañana y mediodía permanecerá nublado con pocas probabilidades de tormentas.

La temperatura máxima será de 24º C y la mínima de 14º C, según The Weather Channel. Se estima que las tormentas eléctricas también estén acompañadas por fuertes vientos y granizadas, por lo que se recomienda tomar las medidas de precaución.

Así será el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que ingresará una nueva onda tropical por el sureste de la República. De igual forma, un ciclón tropical se acercará por el suroeste.

Las altas temperaturas continúan afectando a los estados del norte, noroeste y noreste con niveles superiores a los 45º C.

Este es el reporte detallado del clima en México lunes 24 de agosto 2020, según Conagua:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Oaxaca y Chiapas.

Oaxaca y Chiapas. Lluvia muy fuerte con puntuales intensas: Guerrero, Veracruz y Tabasco.

Guerrero, Veracruz y Tabasco. Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes: Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla y Campeche.

Nayarit, Jalisco, Michoacán, Puebla y Campeche. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Durango, Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

: Durango, Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Lluvias aisladas: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Aguascalientes. Viento con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura significante : Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

: Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas) Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.

Baja California Sur, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California y Sonora.

Baja California y Sonora. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua.

Baja California Sur, Sinaloa y Chihuahua. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Durango, Nayarit, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

