Alertan a padres sobre ciberacoso a menores de edad

Durante este año, la Secretaría para la Igualdad Sustantiva y de Género (SISG) del municipio de Puebla ha recibido tres denuncias por ciberacoso en jóvenes de 12 años y más, principalmente a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Tinder.

En conferencia de prensa por el informe mensual de las estrategias de combate a la violencia de género en la capital, la titular de la dependencia, Catalina Pérez Osorio indicó que los agresores utilizan estos medios para persuadir a las menores y ofrecer relaciones que pueden parecer “de buena fe” pero en algunos casos terminan en abusos, secuestro o trata de personas.

“Tenemos que poner en alerta a las chicas y a los chicos que hoy ya están tomando clases, queremos decir que el peligro está en las redes y ha venido en aumento (…) dos poblanas recientemente pusieron una denuncia precisamente por un acosador cibernético y llegó a mal término el asunto”, declaró.

En ese sentido, pidió a los padres de familia estar pendientes de sus hijos durante sus actividades escolares, pues ahora al pasar más tiempo navegando por Internet se puede caer en estas trampas, y a la juventud decir no ante este tipo de situaciones.

“Poner en juego todos nos sentidos para decir no, no quiero, no me voy a desvestir, no me vas a tomar una fotografía, no me vas a obligar a levantarme la falda, no es no. Si por alguna razón a alguien se le dificulta puede acudir a la institución o con grupos de mujeres que les puedan ayudar”, exhortó.

Agregó que el Código Penal del Estado de Puebla puntualmente en el artículo 255 tipifica este tipo de acoso, es así que las mujeres que sean víctimas de este delito pueden acudir a la Fiscalía General a levantar la denuncia o bien comunicarse al 911 solicitar el apoyo de la Policía Cibernética.