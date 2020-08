Líbano.- Saad Hariri se descarta como candidato a primer ministro de Líbano

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El ex primer ministro libanés Saad Hariri ha asegurado que no aspira a encabezar de nuevo el Gobierno y ha pedido que no se tenga en cuenta su nombre en el debate abierto para solventar la actual crisis política, agudizada tras las explosiones que devastaron el 4 de agosto el puerto de Beirut.

El presidente del Parlamento, Nabih Berri, figura entre quienes han hecho campaña para que Hariri vuelva a encabezar el Ejecutivo en sustitución de Hasán Diab, cuyo gabinete dimitió en bloque para aplacar el creciente descontento social por las explosiones.

El líder del bloque Futuro, sin embargo, ha pedido este martes que no se plantee siquiera su candidatura. "Declaro que no soy candidato a la jefatura del Gobierno y pido a todos que retiren mi nombre de las deliberaciones sobre este tema", ha afirmado en un mensaje recogido por la agencia de noticias libanesa NNA.

El ex primer ministro ha dicho actuar en aras del interés nacional, entendiendo que otro aspirante puede aprovechar mejor la "oportunidad" que representa la atención internacional puesta en Líbano para llevar a cabo las reformas necesarias y favorecer el desarrollo.

"Es una oportunidad de solventar el aislamiento económico y financiero que sufre Líbano, con recursos externos que permitirían primero detener el colapso y, luego, recuperar el crecimiento de forma gradual", ha aseverado.

Hariri ha pedido que, como "único punto de inicio", el presidente de Líbano, Michel Aoun, convoque de forma "inmediata" una ronda de contactos parlamentarios para poder conformar una nueva administración. El movimiento Futuro, ha añadido, respaldará "al candidato que considere competente y capaz de formar un gobierno que garantice el éxito de esta última y única oportunidad para el país".

El dirigente ha afeado que haya "ciertas fuerzas políticas" que "nieguen la realidad" de Líbano y solo vean en el escenario actual "una nueva oportunidad para el chantaje, con el único objetivo de mantener sus pequeñas cuotas de poder o alcanzar sueños personales de un poder futuro".

Al margen del debate político, prosiguen también las investigaciones judiciales abiertas por las explosiones del puerto, atribuidas al almacenamiento erróneo de 2.700 toneladas de nitrato de amonio. El juez instructor ha ordenado este martes la detención de tres empleados más del puerto, lo que eleva a 12 la cifra provisional de arrestados, según el portal Naharnet.