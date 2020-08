Malí.- La UE reafirma su compromiso con Malí tras el golpe y señala que quiere retomar las misiones "cuanto antes"

BRUSELAS, 26 (EUROPA PRESS)

Los ministros de Defensa de la UE han reafirmado este miércoles su compromiso hacia Malí, tras el golpe militar que ha supuesto la salida abrupta del presidente, Ibrahim Boubacar Keita, y han exigido que se restaure el Estado de Derecho para retomar las misiones militares "cuanto antes".

Así lo ha expresado el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, tras la reunión informal de los ministros del ramo en Berlín, en la que han destacado que las misiones civiles y militares de la UE en el país africano van a continuar más adelante.

"Están temporalmente paralizadas, pero siguen allí y volverán a trabajar otra vez cuanto antes. Estas misiones son cruciales, la UE ha invertido mucho en Malí y no queremos perder el esfuerzo", ha sostenido Borrell desde Alemania.

Ha reiterado la condena en nombre del bloque europeo del golpe de Estado y ha insistido en que la prioridad ahora pasa por respaldar los esfuerzos diplomáticos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, CEDEAO, para lograr una salida política a la crisis en Malí, en línea con las aspiraciones del pueblo maliense.

LA UE NO SE SIENTE RESPONSABLE DEL GOLPE

Después del triunfo del golpe que ha sido bien acogido por amplias capas del Ejército maliense, del que se calcula que 18.000 soldados han recibido adiestramiento de la UE desde 2013, Borrell ha afirmado que no se puede responsabilizar al bloque europeo de lo ocurrido.

Según ha defendido, ninguno de los protagonistas del golpe han recibido entrenamiento de la UE. "El 90% de los soldados de Malí han recibido entrenamiento europeo, pero no es el caso de los principales líderes. No han sido entrenados por nosotros, recibieron entrenamiento en Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. No nos sentimos responsables", ha zanjado.

En todo caso, el jefe de la diplomacia comunitaria ha recordado que 400 efectivos provenientes de 10 países de la UE están presente en la misión de Malí, por lo que lo relevante ahora es estabilizar el país para que la operación pueda seguir su trabajo.

A este respecto, la ministra de Defensa alemana, Annegret Kramp-Karrenbauer, ha insistido en el compromiso de la UE con el país y en que respaldará todos los esfuerzos encaminados a una transición política que permita cuanto antes unas elecciones. Sobre el futuro de la misión ha subrayado que pasará por lo que decidan los Veintisiete, momento en el que ha recuperado el eslogan que emplean los socios europeos para Afganistán: "fuimos juntos y concluiremos esta misión juntos".