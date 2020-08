Portaltic.-La nueva experiencia inmersiva de Spotify transporta a los usuarios a paraísos estivales

MADRID, 26 (Portaltic/EP)

Spotify busca transportar a los usuarios de su plataforma a localizaciones típicas estivales con su nueva experiencia inmersiva 'Wish you were here' (ojalá estuvieras aquí), que ofrece fondos musicales propios de las vacaciones de verano.

La experiencia inmersiva anima al usuario a elegir un éxito del verano (como 'Blinding Lights de The Weeknd, 'Watermelon Sugar' de Harry Styles o 'Break my Heart' de Dua Lipa) y un escenario que ambientará la experiencia digital en un "paraíso estival", como apunta la web.

Estos 'sonidos del verano', buscan transportar al usuario a situaciones propias de esta época del año, como una playa con el ruido de las gaviotas de fondo o un paisaje rural donde sentarse en torno a una hoguera.