Salud.-Las pruebas genéticas son útiles para seleccionar la terapia antiplaquetaria en pacientes operados del corazón

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Nuevas investigaciones del ensayo internacional 'TAILOR-PCI', el mayor ensayo clínico de farmacogenética en cardiología, sugieren que las pruebas genéticas podrían ser una herramienta útil para ayudar a seleccionar la medicación antiplaquetaria. La farmacogenética es el uso de la composición genética de un paciente para prescribir los tratamientos que tienen más probabilidades de éxito.

Los pacientes cardíacos que se someten a una intervención coronaria percutánea (ICP) o a la colocación de un stent, procedimientos no quirúrgicos para mejorar el flujo sanguíneo al corazón, se les suele prescribir una terapia antiplaquetaria para evitar los coágulos de sangre que pueden provocar un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular.

El clopidogrel es el fármaco antiplaquetario más utilizado, pero alrededor del 30 por ciento de los estadounidenses son portadores de variantes del gen CYP2C19, que interfieren con el metabolismo del clopidogrel. Estos pacientes se encuentran en una categoría de alto riesgo debido a su composición genética, pero pueden ser identificados con una simple prueba genética de punto de atención. Los pacientes que tienen las variantes del gen CYP2C19 pueden ser buenos candidatos para una terapia antiplaquetaria alternativa.

El ensayo se centró en personas con las variantes del gen CYP2C19 con pérdida de función que se sometieron a una intervención coronaria percutánea para ver si la terapia guiada por el genotipo en ese grupo sería más beneficiosa que administrar clopidogrel a todos.

El ensayo reclutó a 5.302 pacientes que habían sido tratados por obstrucción de arterias con uno o más stents, y los siguió durante un año. La mitad del grupo fue asignado al azar para ser probado para la variación del gen CYP2C19 y los portadores (35%) fueron tratados con el medicamento antiplaquetario alternativo, ticagrelor. Al resto del grupo se le administró clopidogrel, al igual que a toda la otra mitad aleatoria que consistía en el grupo de control de pacientes que no recibieron pruebas genéticas.

Los resultados mostraron una reducción estadísticamente no significativa del 34 por ciento en los eventos de coagulación sanguínea en la pérdida de función de los pacientes portadores del gen CYP2C19 asignados al ticagrelor en el grupo guiado por el genotipo. La pérdida de función de los pacientes portadores del gen CYP2C19 que recibieron clopidogrel mostró una tasa de eventos del 5,9 por ciento frente a una tasa de eventos del 4,4 por ciento en aquellos que recibieron tratamiento con ticagrelor guiado por el genotipo. El estudio no alcanzó su objetivo estadístico, que era una reducción del 50 por ciento en los eventos de coagulación de la sangre.

"Aunque estos resultados no alcanzaron el tamaño del efecto que predijimos, no obstante proporcionan una señal que ofrece apoyo al beneficio de las pruebas genéticas, con aproximadamente un tercio menos de eventos adversos en los pacientes que recibieron tratamiento guiado por el genotipo, en comparación con los que no lo hicieron", explican los autores.