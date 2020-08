Jueves nublado y con lluvias vespertinas en CDMX

El clima CDMX hoy no parece mejorar en lo que queda de semana y continuará lloviendo durante las horas de la tarde y noche de este jueves.

Diversas tormentas tropicales han sido reportadas por el Servicio Meteorológico Nacional, las cuales ocasionarán lluvias intensas en gran parte del país.

Así estará el clima CDMX hoy

Un canal de baja presión recorre la Sierra Madre Occidental y el centro del país. Es por ello que se originarán chubascos y lluvias fuertes en entidades del noroeste, norte, occidente y centro, incluido el Valle de México.

Este 27 de agosto, la Ciudad de México tendrá una mañana nublada con escazas probabilidades de lluvias. Sin embargo, en el transcurso de la tarde se presentarán descargas eléctricas y rachas de viento fuerte.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima llegará a 23º C y la mínima será de 15º C. Los chubascos se extenderán hasta bien entrada la noche y probablemente la madrugada del viernes.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó de varias tormentas tropicales en los océanos Pacífico y Atlántico que estarán afectando el territorio nacional.

La depresión 13-E, también llamada Hernan, estará ocasionando fuertes vientos y lluvias al suroeste del país. El huracán Laura ha evolucionado a categoría 4, pero ya no representa peligro para México.

La onda tropical 31 originará lluvias intensas en el oriente y sur, mientras que un segundo canal de baja presión recorrerá el sureste con alta actividad eléctrica y lluvias torrenciales.

El sistema de alta presión continúa provocando altas temperaturas que superan los 40º C en noroeste, norte y noreste.

A continuación te mostramos el reporte detallado del clima México jueves 27 de agosto 2020:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales : Jalisco, Colima y Chiapas.

: Jalisco, Colima y Chiapas. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas: Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Durango (occidente), Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo.

Durango (occidente), Zacatecas, Guanajuato, Estado de México, Puebla, Veracruz y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

: Baja California Sur, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos: Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. Lluvias aisladas: Baja California.

Baja California. Viento con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura significante: Costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Costas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California Sur, Mar de Cortés, Sonora, Sinaloa y costas de Campeche y Yucatán.

Baja California Sur, Mar de Cortés, Sonora, Sinaloa y costas de Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 45°C a 50°C: Baja California.

Baja California. Temperatura máxima de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: San Luis Potosí (oriente), Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

