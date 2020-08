Fútbol.- Fernando Vidal: "Hoy es el principio del fin de Tebas"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente del Real Club Deportivo, Fernando Vidal, arremetió este jueves contra su homólogo de LaLiga, Javier Tebas, y afirmó que "si no han podido acabar" con él tras lo sucedido en el partido contra el Fuenlabrada, en la última jornada de Segunda División, se trata del "principio de su fin" por el "nivel de corrupción" que existe en el fútbol español, según indica la entidad gallega.

"Si no hemos acabado con Tebas, estoy convencido de que es el principio de su fin. La reunión de hoy era una reunión con las cartas marcadas en la que ha ganado el poder de LaLiga, no sé a cambio de qué", explicó Vidal, que confirmó en rueda de prensa que recurrián el sorteo y el calendario de la competición al considerar "injusta" su presencia en Segunda B.

"En todo momento ha sido un trato vejatorio por parte de LaLiga; y la actitud del CSD ha cambiado, no sé el qué, pero ha cambiado desde aquella famosa carta. No sé si es el perfil político, pero es sorprendente", añadió el máximo responsable del club coruñés, que no tiene "miedo ninguno" a Javier Tebas.

"El Deportivo es un equipo grande, probablemente la octava mejor entrada de la Liga española. Es lamentable que se haya dejado caer al Deportivo y que se esté premiando a equipos sin apenas seguimiento", sentenció sobre el Fuenlabrada, que continuará en la Liga SmartBank tras la resolución emitida este miércoles por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).