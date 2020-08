Portaltic.-The Witcher: Monster Slayer, el nuevo juego de realidad aumentada para móviles basado en The Witcher

MADRID, 27 (Portaltic/EP)

El estudio de videojuegos polaco CD Projekt Red ha anunciado un nuevo juego para dispositivos móviles de realidad aumentada al estilo de Pokémon Go ambientado en el mundo de The Witcher que se llamará The Witcher: Monster Slayer.

El juego, que ha sido desarrollado por el estudio Spokko, que pertenece a CD Projekt Red, estará disponible tanto para iOS como para Android y será gratuito.

Los jugadores de The Witcher: Monster Slayer tendrán que explorar en el mundo real para encontrar y luchar contra monstruos en realidad aumentada, según ha informado el estudio en su página web.

El título utilizará la hora de los dispositivos de los usuarios y las condiciones climáticas en la vida real para determinar algunos de los aspectos del juego.

Además de combates en realidad aumentada, el juego también incluye misiones basadas en historias para que los usuarios se conviertan en un "asesino de monstruos profesional".