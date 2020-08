Chubascos fuertes con posibles granizadas en CDMX este viernes y fin de semana

El pronóstico del clima CDMX hoy prevé la permanencia de un torrencial lluvioso que se prolongará hasta el fin de semana. Esto se debe a la interacción entre un canal de baja presión y un aire inestable a niveles superiores en la atmósfera.

La tormenta tropical Hernan recorrerá el oeste de México y provocará fuertes lluvias con rachas de viento. Estas condiciones podrán generar inundaciones y deslaves en algunas zonas.

Así estará el clima CDMX hoy

Este viernes comenzará con cielos muy nublados en la capital mexicana. La actividad lluviosa iniciará después del mediodía, según The Weather Channel. La temperatura máxima será de 24º C y la mínima de 15º C.

Las tormentas eléctricas podrían presentarse con vientos fuertes y granizadas. Se recomienda permanecer en resguardo y evitar colocar bolsas de basura en calles y avenidas para que no se obstruyan los drenajes.

Este jueves la #CDMX tendrá un día nublado y con #Lluvias pic.twitter.com/Wu9GB0Ybjm — CONAGUA Clima (@conagua_clima) August 27, 2020

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posibles inundaciones o desbordamientos de ríos en el oeste del país, a causa de la tormenta tropical Hernan.

Asimismo, la onda tropical 31 estará ocasionando fuertes lluvias en el occidente del territorio nacional. La onda tropical 32 se movilizará por el sureste con intensas descargas eléctricas.

En el norte, persiste un sistema de alta presión que provoca un clima caluroso superior a los 40º C. A continuación, te mostramos el reporte detallado de Conagua con el pronóstico del tiempo en México viernes 28 de agosto:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales : Nayarit y Jalisco.

: Nayarit y Jalisco. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas: Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Baja California Sur, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes : Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco.

: Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Tabasco. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Ciudad de México, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo.

Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas: Baja California.

Baja California. Viento con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 4 metros de altura significante: Costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco. Vientos con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 3 metros de altura significante : Baja California, Mar de Cortés y Sonora.

: Baja California, Mar de Cortés y Sonora. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: San Luis Potosí (oriente), Durango, Sinaloa, Nayarit, Veracruz (norte), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

