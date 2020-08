Cultura.- Plácido Domingo: "Me gustaría aclarar personalmente mi situación con las instituciones españolas"

El tenor español lamenta que en Estados Unidos las acusaciones de acoso sean "como una condena"

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El tenor español Plácido Domingo ha asegurado que tiene "la esperanza" de volver a actuar en España "pronto" y, pese a que reconoce no tener abierto todavía ningún diálogo con instituciones españolas, afirma que le gustaría "aclarar personalmente" su situación con ellas tras las acusaciones de acoso sexual recibidas hace meses.

"En mi corazón tengo la esperanza de volver a actuar en España pronto, pero no puedo negar que pensar en mi Madrid me llena de nostalgia y pena en este momento. Ahora mismo no hay ningún diálogo en curso con las instituciones, pero, evidentemente, me gustaría aclarar mi situación personalmente con ellas", ha señalado en una entrevista con Europa Press el cantante.

El ministro de Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes, ya explicó en una entrevista con Europa Press a principios del mes de agosto –antes de ser publicada una entrevista de Domingo en 'La Repubblica' en la que reiteraba que no había "abusado de nadie"– que la decisión de no actuar en teatros del INAEM se tomó porque el tenor cometió "actos graves" y los admitió.

Domingo ha insistido en que "jamás ha abusado ni obstaculizado la carrera de nadie" y lamenta que desde la prensa americana se hayan escrito "las cosas como se ha querido". "Yo me disculpé si había ofendido a alguien, pero yo en ningún momento me he declarado culpable de haber abusado de nadie o de haberle obstruido la carrera a nadie", ha señalado.

Es por ello que reconoce sentirse "apenado" de que Uribes no haya esperado a hablar con él "directamente" y espera también "tener la oportunidad de aclarar las cosas" con el ministro. Domingo arranca este viernes 28 de agosto sus dos actuaciones en el recinto Arena de Verona, continuando su gira por Italia.

Precisamente, Domingo ha respondido este mismo viernes también a unas nuevas declaraciones de la soprano uruguaya Luz del Alba Rubio, en las que vuelve a cargar contra el tenor español, alertando de que estas declaraciones "extremadamente lesivas" son "comportamientos peligrosos que perjudican la vida de una persona".

Del Alba, quien ya anteriormente fue uno de los nombres que acusó a Domingo de acoso sexual, ha asegurado una entrevista en el diario italiano 'La Repubblica' antes de sus actuaciones en Italia que los actos del cantante español hacia ella no sólo eran "insinuaciones, sino también violencia". "Lo peor de todo era su abuso de poder: era mi jefe y me avergonzaba por él", ha lamentado.

Domingo se ha mostrado "desconcertado" por estas nuevas declaraciones y en un escrito remitido a Europa Press las ha rechazado "enérgicamente". "También encuentro muy grave e inapropiado que se involucre a mi familia que, por el contrario, tanto como yo, la hemos apoyado durante años, algo que ella misma ha declarado en repetidas ocasiones tanto personal como públicamente", ha apuntado.

El recibimiento que ha tenido en Europa estos meses está siendo entre ovaciones en cada actuación y reconocimientos –como el de hace unas semanas en Austria a toda su carrera–. El tenor ha admitido "emocionarse" con estos recibimientos, algo que es "peligroso si tienes que cantar" –ha comentado con ironía–, pero que a la vez son una "inyección de energía".

"Estoy agradecido al público europeo por su cariño y su solidaridad. A lo largo de toda mi carrera el público siempre ha estado en el centro, me gusta que haya un intercambio de emociones cuando estoy en el escenario. Pero, en este momento, me siento incluso más sensible y percibo todavía más", ha reconocido.

LA "CONDENA" EN ESTADOS UNIDOS

Por el contrario, ha criticado que en Estados Unidos –donde no tiene prevista ninguna actuación y varias de las programadas el año pasado y este 2020 han sido canceladas– este tipo de acusaciones, "desgraciadamente, son como una condena", aunque no se haya cometido "ningún delito" ni el tenor haya sido expuesto a ningún juicio penal o criminal.

"Incluso los resultados oficiales de las investigaciones internas que se han llevado a cabo, han confirmado mis palabras. Sin embargo, en Europa debería predominar el concepto de presunción de inocencia y no la condena inmediata sin posibilidad de apelación, aunque no hay que olvidar que hoy en día vivimos en un mundo globalizado, para bien y para mal", ha alertado.

CORONAVIRUS Y CULTURA, "UN PRECIO MUY ALTO"

Domingo ha reconocido sentirse "recuperado" físicamente y "sin secuelas" tras haber pasado un contagio por coronavirus, una enfermedad cuyo avance reconoce es "alarmante" y por ello no descarta que tenga que cancelar futuras actuaciones debido a la pandemia –Domingo tiene cerradas ya más de una decena de aparaciones por los escenarios europeos hasta 2021–.

"Esperemos que llegue pronto una vacuna segura y eficaz. Yo estoy pensando en los jóvenes que están en los inicios de sus carreras y se encuentran en la situación de no poder continuar con el canto, que es tan fundamental para sus desarrollos y además para sus economías. El mundo de la cultura ha pagado un precio muy alto por esta pandemia", ha lamentado.

UNA "SORPRESA" PARA EL FUTURO

Entre sus objetivos para el futuro, con una "sorpresa" aún pendiente por anunciar, están los de seguir actuando "por otro rato todavía y promoviendo la zarzuela por todo el mundo".

En cualquier caso, ha insistido en que volver a la rutina y a "las pequeñas cosas a las que antes no atribuía importancia ha sido todo un logro, tanto desde un punto de vista físico como psicológico". "Después de 60 años de carrera, todavía siento nervios antes de salir a escena. Cada actuación es un desafío y está claro que esto hace 40 años me costaba menos esfuerzo", ha concluido.