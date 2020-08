IP critica remodelación del Centro en medio de reactivación económica

Líderes empresariales en Puebla criticaron que los trabajos de remodelación en el Centro Histórico se vayan a realizar en medio de la reactivación económica en el Centro Histórico de la ciudad.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Puebla, Fernando Treviño Nuñez lamentó que el Gobierno Municipal no emprendiera sus acciones de remodelación durante el periodo que se mantuvo cerrado el Centro por el confinamiento social.

“Me parece que no es justo, aparte si tanto previeron cerrar el Centro Histórico y traían este proyecto no entiendo porque no hicieron las obras durante este tiempo”, comentó.