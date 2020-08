Portaltic.-Un adolescente de EEUU escribió casi la mitad de las entradas de la versión escocesa de Wikipedia sin conocer el idioma

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

Un adolescente de Estados Unidos ha escrito alrededor de 27.000 entradas de la versión escocesa de Wikipedia, lo que supone un 49 por ciento de las entradas, sin conocer el idioma, que junto al gaélico, es una de las lenguas indígenas de Escocia.

Un usuario de Reddit llamado Ultach ha sido quien ha descubierto que el autor de cerca de la mitad de las entradas de la Wikipedia escocesa era un adolescente de Carolina del Norte que no hablaba el idioma.

El joven, que editaba bajo el nombre AmaryllisGardner, comenzó a escribir las entradas cuando tenía 12 años y para 2018 ya había escrito más de 200.000 entradas y realizado más de 200.000 ediciones, según afirma el usuario de Reddit.

En las entradas, el adolescente estadounidense sustituía algunas palabras escocesas, a menudo mal escritas, en construcciones gramaticales en inglés.

El joven ha afirmado estar "devastado" por la reacción "después de pasar años pensando que lo estaba haciendo bien", según ha señalado el diario The Guardian. Precisamente el descubridor ha calificado su contribución de "vandalismo cultural".

"Yo era solo un niño de 12 años cuando empecé y, a veces, cuando comienzas algo joven, no puedes ver que el hábito que has desarrollado no es saludable ni útil a medida que creces", ha asegurado el adolescente.

El descubrimiento ha llevado a un debate sobre lo que debe hacerse con las entradas aportadas por el adolescente: a quienes defienden que debe eliminarse porque "ha hecho más daño que bien" al idioma, otros, como el director del Centro de Lengua Escocesa,Michael Dempster, señalan que la aportación realizada es considerable y editable.