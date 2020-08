Japón.- El ministro portavoz del Gobierno y los exministros de Exteriores y Defensa, favoritos para reemplazar a Abe

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El ministro portavoz del Gobierno de Japón, Yoshihide Suga, figura entre los candidatos para reemplazar al primer ministro del país, Shinzo Abe, quien anunció el viernes su renuncia, según ha informado este sábado la agencia oficial de noticias Kyodo citando a varias fuentes gubernamentales.

Suga, según fuentes, ya ha informado al secretario general del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), Toshihiro Nikai, sobre su decisión de participar en la carrera para ser el próximo primer ministro.

Además de Suga, la lista de candidatos a sustituir a Abe al frente del Gobierno japonés también incluye a los exministros de Exteriores y de Defensa, Fumio Kishida y Shigeru Ishiba.

Abe anunció este viernes en rueda de prensa su dimisión debido a sus problemas de salud, poniendo fin así a varias semanas de especulaciones en torno a su estado, si bien esperará a abandonar el cargo a que su partido le busque un sucesor.

"Como ya no estoy en condición de responder con confianza al mandato de los ciudadanos, he decidido que debería no seguir en el puesto de primer ministro", señaló en rueda de prensa.

Según ha explicado, aunque durante los últimos ocho años había conseguido mantener controlada su colitis ulcerosa, a partir de mediados de julio comenzó a sentirse más cansado y los médicos confirmaron este mes que la dolencia había reaparecido.

Además, según informa la agencia Kiodo, ha considerado que ahora es el momento adecuado para anunciar su dimisión puesto que los casos de COVID-19 parecen estar disminuyendo y se han puesto en marcha nuevas medidas de control.

Por otra parte, y como ya había adelantado a los líderes del PLD no nombrará a un sucesor, sino que permanecerá en el cargo hasta su partido busque un nuevo líder. Preguntado sobre quién podría ser el nuevo primer ministro, Abe no ha querido pronunciarse.

El PLD tiene previsto elegir el próximo martes a su nuevo líder en una votación en la que participarán sus diputados y cargos electos, según han indicado a Kiodo fuentes conocedoras del trámite.