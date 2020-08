Malí.- El opositor Dicko confía en la junta para una transición rápida en Malí y descarta la Presidencia

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El líder opositor maliense e imán Mahmud Dicko ha valorado positivamente la actuación de la junta militar que ha expulsado del poder a su rival, el expresidente Ibrahim Boubacar Keita. Dicko ha descartado la opción de postularse a la Presidencia del país y ha matizado que el periodo de tres años de transición que plantea la Comunidad Económica de Estados del África Occidental (CEDEAO), organismo internacional de mediación, es demasiado largo.

En una entrevista con Radio Francia Internacional, el imán ha comenzado rechazando que Keita fuera derrocado en el reciente golpe de estado. "Ha dimitido", ha dicho, "¿por qué hablar de 'derrocamiento'?".

El imán ha llamado a la calma dado que apenas han pasado 15 días desde el golpe. "Todavía hay que dar tiempo al tiempo para que organicemos las cosas. Los soldados están en sus cuarteles, así que todavía hay que dar un poco de tiempo para poner cierto orden en este asunto", ha añadido.

Asimismo, el imán ha querido puntualizar que su petición de perdón para Keita no tiene nada que ver con el proceso judicial al que pudiera someterse el expresidente. "Un proceso y un perdón no tienen nada que ver. Estamos en un estado de derecho y mi hermano mayor (Keita, en término afectuoso), es sujeto de derecho, él también es demócrata, no creo que esto esté vinculado con el perdón de la gente. Somos malienses. El perdón es uno de nuestros valores", ha manifestado.

Sobre el plazo de transición de la CEDEAO, el imán ha indicado que "tres años es demasiado". "Podrían ser 18 meses, algo razonable, o menos si puede ser. Pero tres años es demasiado, bajo mi punto de vista. Y dadas las circunstancias, (la junta) debería entregar el poder a un Gobierno civil".

El movimiento del imán, el Movimiento 5 de Julio-Agrupación de Fuerzas por el Cambio, ha pedido colaborar codo con codo con los militares, algo que el Ejército contempla con cierto escepticismo.

El imán ha avisado en este sentido de que los militares "no tendrán un cheque en blanco para hacer lo que quieran". "El país es para los civiles y el Ejército es para todos. Ahora debemos tener esto en cuenta: la gente no se va a quedar sentada. Hemos aguantado demasiado en crisis interminables y debemos encontrar una solución para salir de ellas" ha añadido.

Con todo, Dicko ha valorado positivamente sus primeras conversaciones con la junta. "Son jóvenes que creo que son responsables. Creo que realmente comprenden el alcance de la responsabilidad que les corresponde, hoy, de actuar con rapidez y salir de esta situación", ha añadido.

Por último, el imán ha rechazado cualquier opción de llegar al poder. "Lo dije, está muy claro, y no cambio de la noche a la mañana: voy a volver a mi mezquita. No seré presidente de una transición ni de un gobierno ni de ninguna otra cosa. Soy un imán y seguiré siendo un imán, Dios así lo quiera".