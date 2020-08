Venezuela.- Brasil reconoce como refugiados a más de 7.700 venezolanos y acoge ya a cerca de 46.000

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

Brasil ha reconocido como refugiados a otros 7.786 venezolanos y acoge ya a un total de 46.000 personas, lo que le sitúa a la cabeza de América Latina a la hora de conceder esta condición, según ha informado este sábado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

El Comité Nacional para los Refugiados (CONARE) de Brasil reconoce, desde junio de 2019, el estado de Venezuela "como una situación de violaciones graves y generalizadas de Derechos Humanos".

ACNUR ha recordado que todos los venezolanos que soliciten refugio y cumplan con los requisitos del organismo pueden acceder a un procedimiento de asilo simplificado y no tienen que someterse a una entrevista.

Se trata de un proceso que se aplica solo a "venezolanos o personas apátridas que residían en Venezuela, que solicitaron asilo en Brasil y no salieron del país más de dos veces desde 2016". Asimismo, las autoridades brasileñas piden contar con un documento de identidad de Venezuela, no tener antecedentes penales en Brasil, ser mayor de edad y no tener otro permiso de residencia en el país.

La agencia de la ONU ha alentado a los países de la región a utilizar un nuevo modelo que determine la condición de refugiado basado en "el fortalecimiento de los mecanismos para la identificación de personas en necesidad de protección internacional, la mejora de los sistemas de derivación de casos vulnerables, el uso de registros biométricos y sistemas digitales de gestión de casos", entre otros.

De la misma forma, ha destacado la importancia de aplicar estos nuevos criterios por la "magnitud" de los flujo actuales, ante la sobrecarga actual en los sistemas nacionales de asilo por los efectos del coronavirus.

Según datos del CONARE, Brasil cuenta con cerca de 50.000 personas refugiadas en el país de 55 estados diferentes, siendo los venezolanos el 90 por ciento de esta cantidad.

Las autoridades brasileñas han calculado que en la actualidad viven en el país en torno a 260.000 venezolanos. Además, hasta julio de este mismo año, registraron más de 130.000 nuevas solicitudes de asilo de ciudadanos de Venezuela.