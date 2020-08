Se esperan tormentas eléctricas durante la semana en CDMX

Esta semana, el torrencial de lluvias continuará afectando la Ciudad de México. Se esperan tormentas eléctricas vespertinas y nocturnas, según el clima CDMX hoy.

El canal de baja presión se mantiene recorriendo la Sierra Madre Occidental y el centro del país. Es por ello que se mantendrá el pronóstico de lluvias en estas entidades.

VIDEO: Fuertes lluvias ponen en apuros a conductores del Edomex Policías del Estado de México acudieron al llamado y auxiliaron a varios afectados

El clima CDMX hoy

Para este lunes, tendremos una mañana muy nublada con temperatura de 16º C. Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 24º C y la mínima de 13º C.

Las lluvias llegarán después del mediodía y se registrarán con rachas de viento y fuertes descargas eléctricas. Se estima que este temporal persista hasta la noche y probablemente hasta la madrugada del lunes.

En esta temporada de lluvias, atiende las recomendaciones: 🔵No tires basura en la vía pública

🔵No viertas grasas al drenaje

🔵Barre coladeras cercanas a tu casa

🔵Si vives en zona de cauces o barrancas ubica un camino a las zonas de menor riesgo#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/6PBwdjJFrQ — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) August 28, 2020

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la onda tropical 32 permanecerá en el occidente, mientras que la número 33 se localizará en el sureste y sur del territorio nacional

El ente advierte de posibles deslaves, inundaciones y desbordamientos de río en Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Las altas temperaturas superarán los 40º C en entidades del noroeste, norte y noreste de la República.

Este es el pronóstico del tiempo en México lunes 31 de agosto 2020:

Lluvias intensas con puntuales torrenciales: Sinaloa y Nayarit.

Sinaloa y Nayarit. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas: Sonora, Durango, Jalisco y Colima.

Sonora, Durango, Jalisco y Colima. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Puebla.

Chihuahua, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas.

: Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco.

Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Tabasco. Lluvias aisladas: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán, sur y oeste del Golfo de México.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán, sur y oeste del Golfo de México. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán.

Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, San Luis Potosí, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

