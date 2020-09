El gobierno de AMLO está inmerso en una crisis no reconocida: Álvarez Icaza

El senador independiente, Emilio Álvarez Izaca, consideró que al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le hace falta recordar que ya no está en campaña y que debe cumplir sus dichos no sólo seguir con discursos.

En una entrevista con Publimetro, dijo que sería bueno que retomara la buena actitud que mostraba durante la campaña, pues no se debe polarizar todo el tiempo al gobernar.

¿Cuál es el balance al segundo año de gobierno de AMLO?

—Veo un gobierno en medio de una profunda crisis no reconocida, hay aspectos de una pandemia que ha generado una serie de crisis conectadas. La principal de salud, México es el tercer país con más muertos en el mundo y ese es indicador más claro del fracaso de la política de administración sanitaria del Covid-19.

Hay una crisis económica de una extraordinaria proporción, crisis de inseguridad, ambiental y estamos en la ruta de una crisis política, infelizmente encabezada por la extraordinaria polarización que el presidente hace.

El mayor problema es que el presidente no reconoce esta situación, él está en su narrativa y su mundo, esencialmente auto referenciado y eso no va a ayudar a resolver. Es notable la erosión del gobierno del presidente en el año y medio, son significativos los desgastes y esto obedece, más allá de las tensiones que pudiera haber con quien no piensa como él, a una mala gestión que se están haciendo de las crisis y aunque hay esfuerzos, uno esperaría mejores resultados de la Guardia Nacional y de la administración pública.

Sinceramente yo no esperaba una incapacidad operativa como la que estamos viendo con el tema del desabasto médico, la mala transición del Seguro Popular al Insabi o los conflictos tan innecesarios con mujeres, organizaciones de la sociedad civil, periodistas, ambientalistas, en fin. A veces me da la sensación de que el presidente sigue en campaña y yo lo invito a que sea presidente de toda y todos y no sólo de quien piensa con él, que deje de descalificar a quien no piensa como él. La construcción de un México a futuro requiere un presidente que se asuma como el presidente de todas y todos.

Del uno al 10 ¿qué calificación le pondría?

—Yo creo que un siete.

¿Considera que en lo que resta del sexenio logrará cumplir con los compromisos prometidos?

—No, no lo creo. De hecho antes de la pandemia, las metas con las que el presidente se había auto comprometió, en materia de seguridad, crecimiento económico y distribución, han quedado simplemente en palabras vacías. Hoy la pandemia del coronavirus le servirá para decir que por eso no lo ha cumplido. Pero lejos, muy lejos, quedaron las ofertas de que en seis meses bajarían los niveles de violencia, la regularización de Pemex y otros más, no ha pasado nada de eso y veo que el presidente, en esencia, está manteniendo un pacto de corrupción-impunidad. El tema de la justicia para él, es un show.

¿Encuentra algún acierto?

—La reducción de los salarios de los altos niveles, la reducción de los gastos onerosos del gobierno y la intención de atender a los pobres y lo digo como intención, porque no necesariamente es una realidad.

¿Cuáles serían los errores más emblemáticos?

—Creo que el Culiacanazo, haber liberado al hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue un gravísimo error, la visita a la Casa Blanca y a Donald Trump, cambiar la política migratoria a solicitud de Trump, la gestión económica y el tema de Pemex.

¿Hay alguna recomendación o consejo para el presidente para que mejore?

—La construcción del futuro de México requiere de todas y todos, es muy importante que el presidente se asuma como presidente de todas y todos, que se baje de la campaña y que se deje de construir en la mañanera una narrativa de ataque a los que no piensan como él.

