Zapopan quiere abrir primero las escuelas antes que los antros y causa polémica

Dueños de bares y antros ubicados en Zapopan están en pie de lucha contra este ayuntamiento, luego que el alcalde Pablo Lemus advirtió que antes de pensar en la apertura de centros de esparcimiento y nocturnos, debe considerarse la reapertura de la escuelas, además de insistir con que reabrir estos giros podría incrementar los casos de contagio de Covid-19.

Estas declaraciones del edil zapopano generaron molestia ante miembros del Consejo de Bares, Discotecas y Centros de Espectáculos en Jalisco (Conbar) quienes señalan que mientras el Gobierno del Estado les dio anuencia para reabrir en próximos días y que con otros ayuntamientos como Guadalajara han logrado definir protocolos para la reapertura de estos giros, en Zapopan simplemente les dijeron que no contarían con la anuencia para su reapertura.

Debido a que dueños de estos establecimientos cerraron algunos desde marzo, advierten que el próximo jueves realizarán una protesta que saldrá de Plaza Patria hacia la Presidencia Municipal para exigir que el municipio cambie su prohibición.

Pablo Lemus participó este lunes en un foro en materia educativa donde señaló que solamente falta 11% de las actividades económicas en Jalisco por reiniciar operaciones, que es el área de esparcimiento y la educación, por lo que advirtió se debe priorizar el aspecto de educación.

A favor

César García – Presidente de la Conbar

“Obviamente entendemos que si abrimos y se disparan los casos, estamos ofertando que volvamos a cerrar. Por eso no tenemos ningún problema. El asunto es que todo eso ya está acordado, todo eso ya esta previsto (con el Gobierno del Estado), y ahora el alcalde Pablo Lemus pues en un acto que no tiene precedentes, que no tiene lógica pues nos cierra las puertas de manera definitiva y simplemente dice que no nos van a dejar abrir”.

En contra

Pablo Lemus – Alcalde de Zapopan

“¿Qué es primero?, ¡a qué le debemos de dar prioridad?, lo que escucho en esta mesa es primero la educación y después el ocio. No es que estemos en contra de que algún día se abran los antros ¡no!, no tiene nada que ver con eso, no es el tema, sino qué es primero y es la educación, que es algo que queremos dejar muy en claro. (…) Aún queda el 11% de la economía por reactivar que son los antros y los bares, pero también las escuelas”.