Cultura.- Neil Young lanzará nuevo EP a través de Amazon con una versión de 'The times they are a-changin'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Neil Young ha anunciado el lanzamiento de un nuevo EP este mes de septiembre en exclusiva a través de Amazon Music que incluirá la versión del cantautor de la icónica pista de Bob Dylan 'The Times They Are A-Changin'.

Además, el EP que verá la luz el próximo 18 de septiembre contará con siete canciones, incluyendo 'Lookin' For A Leader 2020' , una reelaboración de la canción del propio Young en la que es crítico con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estoy en Amazon Music porque nadie ofrece un mejor sonido al público", ha explicado el artista sobre su elección de presentar el EP exclusivamente en la plataforma, según recoge Europa Press de la revista 'NME'.