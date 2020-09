Cultura.- Will Smith se reunirá con el reparto de El príncipe de Bel-Air para celebrar los 30 años de la serie

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Después de anunciar la reunión de Friends, HBO Max ya ha puesto en marcha otro icónico reencuentro televisivo. La cadena grabará un episodio especial de El príncipe de Bel-Air con motivo del 30 aniversario de su estreno.

Según Deadline, Will Smith estará en el especial sin guion, que también contará con Tatyana Ali (Ashley), Karyn Parsons (Hilary), Joseph Marcell (el mayordomomo Geoffrey), Daphne Maxwell Reid (Vivían), Alfonso Ribeiro (Carlton) y DJ Jazzy Jeff (Jazz). El gran ausente será James Avery, el actor que encarnó al tío Phil que murió el diciembre de 2013.

El capítulo se rodará el próximo 10 de septiembre, exactamente 30 años después del día en que la serie se estrenó en NBC. Según la cadena, la producción ofrecerá un vistazo al "impacto cultural que la serie ha tenido desde su debut".

Now this is a story all about how… the cast of The Fresh Prince of Bel-Air reunites for a one-time special! Coming around Thanksgiving only on HBO Max! pic.twitter.com/ZSlktr731e

— HBO Max (@hbomax) August 31, 2020