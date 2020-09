Estados Unidos.- Hallan muerto al DJ y productor Erick Morillo en su casa de Miami

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El Dj y productor Erick Morillo, uno de los máximos representantes del sonido house y dueño del prestigioso sello discográfico Subliminal Records, ha sido hallado muerto en su casa de Miami (Estados Unidos).

El Departamento de Policía de Miami Beach ha iniciado una investigación sobre la muerte del artista, autor del éxito internacional 'I Like To Move It', que lanzó bajo el seudónimo Reel 2 Real.

El oficial Ernesto Rodríguez del Departamento de Policía de Miami Beach ha indicado que se ha recibido una llamada sobre las 10.42 horas (hora local) en el domicilio del DJ y que se encuentran en la etapa preliminar de la investigación, según recogen medios estadounidenses.

De origen colombiano pero criado en New Jersey, Morillo ha realizado remezclas para artistas de la talla de la recientemente fallecida Whitney Houston, Bassements Jazz, Puff Daddy o Boy George.

Con su propio sello, Subliminal, desde 1997, fue tres veces ganador del premio al mejor DJ house en los DJ Awards y ganador del premio al mejor DJ internacional en 2002, 2006 y 2009.

Su muerte llega después de que a principios de agosto fuera detenido por supuesta agresión sexual tras ser acusado de haber violado a una mujer el pasado mes de diciembre.