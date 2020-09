Fútbol/Selección.- Pau Torres: "Ramos es un referente para todos los que venimos a la selección"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El central internacional Pau Torres afirmó que el capitán de la selección española, Sergio Ramos, es "un referente" para los recién llegados al grupo de Luis Enrique antes de afrontar los dos encuentros de la Liga de Naciones contra Alemania este jueves y el próximo domingo ante Ucrania.

"Sergio Ramos siempre ha sido un referente para todos los que venimos a la selección y aprendemos de él día a día. Trabajo para venir y aceptar el rol que el míster considere conveniente. Yo intentaré ayudar al máximo desde donde me toque", dijo en la rueda de presentación del acuerdo con la marca de moda española El Ganso como proveedor de la ropa de calle de los internacionales hasta 2023.

Al acto de presentación acudieron el exjugador Albert Luque, miembro del Gabinete de Presidencia de la RFEF, y el cofundador de El Ganso Clemente Cebrián junto al internacional del Manchester City Rodrigo Hernández.

"Creamos El Ganso porque no pudimos ser futbolistas. Somos como la selección, pues hemos tenido momentos mejores, algunos no tanto y ahora estamos cogiendo impulso. Desde hoy somos los primeros fans de la selección", apuntó Cebrián.

Por su parte, Rodrigo Hernández admitió que el posible fichaje de Leo Messi por el City "es un tema muy atractivo". "No puedo ocultar la admiración que siento por Leo como figura del fútbol mundial, pero no me corresponde decidirlo. Me toca pensar en la selección, encarar estos dos partidos y lo que venga, que venga. Intento mirar al presente", comentó.

Sobre la regeneración de la selección española, 'Rodri' dijo no saber "lo que se tiene que exigir" a este grupo. "Creo que lo único que podemos hacer es darlo todo y prepararnos al máximo. El que decide es el míster. Tenemos un proyecto de equipo bonito y sí que tenemos que tener paciencia. Si el míster trae a esta gente es para ganar ya. Es la vuelta de Luis Enrique y llevamos mucho sin estar con él. Hay que engancharse a lo que había. Veo al equipo con muchas ganas", aseguró.