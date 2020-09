Fútbol/Selección.- Rodrigo: "Asumo la responsabilidad en la selección, no es una presión añadida"

"LaLiga y la Premier siguen estando por encima de las demás ligas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El internacional español Rodrigo Moreno ha asegurado que no supone "ningún tipo de presión añadida" asumir el rol de delantero referencia de 'la Roja' para los partidos ante Alemania y Ucrania, correspondientes a la fase de grupos de la Liga de las Naciones, y ha afirmado que tanto LaLiga como la Premier "siguen estando por encima de las demás" ligas a pesar del dominio del Bayern Múnich en Europa.

"Siempre estaré agradecido a la confianza de Luis Enrique. Es un orgullo venir a la selección e intento corresponder a la confianza con buenas actuaciones. Vestir la camiseta de la selección supone una gran responsabilidad. Tenemos un grupo muy fuerte. Antes de la llegada de Gerard -Moreno- no teníamos un delantero como tal. Asumo la responsabilidad como tal, no supone ningún tipo de presión añadida ni mucho menos", declaró en rueda de prensa.

Sobre el regreso de Luis Enrique a la selección, el nuevo jugador del Leeds inglés reconoció que le ha visto "muy bien". "Hemos podido tener una charla individual con él. Ha pasado mucho tiempo pero le vemos igual, con su energía contagiante y habitual en él, los entrenamientos son muy intensos y de exigencia máxima. Le vemos muy bien después de todo lo que ha pasado y me alegro muchísimo por él", indicó.

El hispano-brasileño también explicó que las medidas de prevención ante el coronavirus hacen que estén viviendo "una situación incómoda y rara para todos" en el grupo. "Tenemos que llevar todas las precauciones posibles: llevar mascarilla, nos tenemos que duchar en las habitaciones… Altera un poco todo a lo que estábamos acostumbrados hasta hoy, pero como en la vida de todos los demás. Es un poco coñazo, pero es la nueva realidad. Ojalá pronto podamos encontrar una vacuna", señaló.

Además, Rodrigo restó importancia al hecho de que no haya competido desde hace dos meses. "Llevo sin jugar partidos dos meses, pero llevo entrenando un mes, con una pretemporada exigente. He podido entrenar en Leeds. Nos va a faltar ritmo de partido a todos, pero estamos ante esta nueva situación. Thiago hace una semana jugó la final de Champions y ha descansado cuatro o cinco días antes de jugar dos partidos de altísimo nivel. Hay gente que viene de vacaciones, como los del Madrid o los del City. Afecta también a Alemania y Ucrania. No hay quejas, solo hay tiempo para trabajar", apuntó.

Por último, a pesar del dominio del Bayern Múnich en la Liga de Campeones, considera que el fútbol alemán sigue estando por detrás del español y el inglés. "Actualmente, tenemos dos ligas referentes, que son la Premier y la liga española, que están a la cabeza respecto a las demás. La Bundesliga viene creciendo muchísimo, y sobre todo un equipo como el Bayern, que puede estar marcando una nueva tendencia a nivel físico y táctico", manifestó.

"Hemos visto una superioridad importante, especialmente en el partido contra el Barça, y fueron justos vencedores de la Champions. Sabemos que el fútbol alemán siempre ha tenido ese nivel, pero aun así LaLiga y la Premier siguen estando por encima de las demás", concluyó.