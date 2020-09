Guinea.- Alpha Condé será finalmente candidato a un tercer mandato en Guinea en las elecciones de octubre

La oposición anuncia la reanudación de las manifestaciones ante lo que considera una candidatura "inconstitucional"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de Guinea, Alpha Condé, ha aceptado finalmente su designación como candidato de su partido a las elecciones del próximo 18 de octubre, optando así al que será su tercer mandato, lo que ha provocado ya que la oposición anuncie nuevas protestas en el país.

"El presidente Alpha Condé será nuestro candidato a las presidenciales", anunció a última hora del lunes el partido Agrupación del Pueblo de Guinea (RPG-Arc en ciel), en un comunicado, después de que a principios de agosto el mandatario tomara "nota" de la petición en este sentido hecha por el partido.

Condé, de 82 años, llegó al poder en las elecciones de 2010 tras ser durante décadas el principal líder de la oposición bajo la dictadura de Lansana Conté, y reeditó mandato en 2015. Para poder optar a un tercer mandato, se ha procedido a una enmienda de la Constitución, aprobada en referéndum el pasado marzo en medio de la pandemia de coronavirus y el boicot de los principales partidos de la oposición.

Antes de aceptar su posible reelección, Condé había puesto como condición "un compromiso para que la RPG sea lo que fue en sus inicios", "un partido que no olvide a nadie". En este sentido, en su comunicado de este lunes, el partido gobernante ha explicado que han traslado al presidente "una propuesta de pacto de trabajo" por el que se comprometen a "actuar junto a él" para hacer que se aplique su programa.

LA OPOSICIÓN VOLVERÁ A SALIR A LAS CALLES

Como era de esperar, desde la oposición han expresado su rechazo a la decisión del presidente. Así el Frente Nacional para la Defensa de la Constitución (FNDC), una alianza que aglutina a partidos opositores y grupos de la sociedad civil y que ha estado detrás de las manifestaciones contra Condé que han venido sucediéndose desde octubre de 2019, ha adelantado que se retomarán las protestas a corto plazo.

El movimiento opositor, cuyo principal líder es el ex primer ministro Cellou Dalein Diallo, ha reconocido que la decisión del presidente no es "ninguna sorpresa" y viene la confirmar que "Alpha Condé, que reivindica décadas de lucha por la democraica en Guinea, no es sino la mayor desilusión de la historia política de nuestro país".

Por ello, el FNDC ha sostenido que los guineanos deben "elegir entre la alternancia democrática y el Estado de derechos, de una parte, y, por otra, la perpetuación de un sistema construido sobre la mentira, la división, la dilapidación de los recursos del país".

Además, ha advertido de que la candidatura "inconstitucional" de Condé a un "tercer mandato ilegal e ilegítimo" podría llevar al país "al caos y la desolación, como quiere el régimen". Por ello, ha hecho un llamamiento a "todas las fuerzas sociopolíticas del país" a que "se unan a la noble lucha histórica de la mayoría de los guineanos para salvar a nuestra joven democracia".