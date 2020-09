México.-López Obrador dice que México ha ahorrado 21.500 millones de euros por combatir corrupción y defender austeridad

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha asegurado que el país se ha ahorrado durante su mandato unos 560.000 millones de pesos (más de 21.500 millones de euros) por la lucha contra la corrupción y la defensa de las medidas de austeridad.

El mandatario mexicano ha hecho balance este martes de su tiempo en el poder, durante el cual ha asegurado que ha cumplido el 95 por ciento de los compromisos pese a las "circunstancias imprevistas", como podrían ser la pandemia del nuevo coronavirus.

Así, ha defendido que su gobierno no será recordado como una administración corrupta, en contraposición con las de sus predecesores, ni por emprender "venganzas políticas". "Ya se acabó la robadera de los de arriba", ha subrayado López Obrador, quien no obstante no ha dado por desterrado del todo el "bandidaje oficial".

El mandatario ha asegurado que, con él a mando, se ha acabado con la premisa de que "todo lo ordenaba el presidente porque el ejecutivo era el poder de los poderes", defendiendo que tanto la Fiscalía como el poder judicial actúan ahora con independencia, según el diario 'Milenio'.

López Obrador también ha defendido su gestión de la pandemia de COVID-19 –que suma en México unos 600.000 casos–, defendiendo que las decisiones están en manos de un equipo de expertos y alabando la labor de los trabajadores sanitarios, en primera línea frente al virus.

Esta crisis sanitaria, ha reconocido, coincide también con otra de índole económica, si bien López Obrador ha querido resaltar durante su informe algunos logros como la creación de 93.000 empleos en el mes de agosto y el avance "viento en popa" de grandes infraestructuras.

Por otra parte, el presidente ha aludido a otro de sus grandes compromisos al llegar al Gobierno, la lucha contra la inseguridad, para asegurar que se han reducido un 30 por ciento de media algunos delitos como los secuestros o los feminicidios o los robos. Han aumentado, no obstante, el homicidio doloso y la extorsión, un 7,9 y un 12,7 por ciento, respectivamente, por la persistencia de los grupos de delincuencia organizada.