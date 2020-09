Se prevé disminución de lluvias para este miércoles en CDMX

La Ciudad de México tendrá un día más despejado y algunas alcaldías podrán ver la luz del sol. Así lo pronostica el clima CDMX hoy, pues se esperan algunos intervalos de chubascos durante la tarde.

“Un canal de baja presión se extenderá sobre el occidente y centro del país, incluyendo al Valle De México, ocasionará chubascos y lluvias fuertes”, indicó El Servicio Meteorológico Nacional.

Así estará el clima CDMX hoy

Con este pronóstico, el clima para hoy estará soleado en horas de la mañana y nublado para la tarde y noche. Posiblemente se generen algunos intervalos de chubascos en zonas de la capital.

La temperatura máxima será de 25º C y la mínima de 14º C, según The Weather Channel. Durante la noche disminuirán las probabilidades de lluvias pero quedará un ambiente fresco y húmedo.

Así estará el clima en México hoy

El ente meteorológico del país informó que este miércoles se formará el primer frente de frío de la temporada 2020-2021. Este fenómeno ocasionará lluvias fuertes y granizadas en el norte de México.

La onda tropical número 33 generará lluvias intensas al sur y occidente del territorio nacional. Por su parte, el ciclón tropical “Nana” se encuentra a mil kilómetros de Cancún pero su nubosidad provocará chubascos al sureste.

Las altas temperaturas continúan haciendo estragos en el norte de la República, con niveles mayores a 40º C.

A continuación, te mostramos el reporte detallado del clima en México miércoles 2 de septiembre 2020:

Lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales : Chiapas.

: Chiapas. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas : Tabasco y Campeche.

: Tabasco y Campeche. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Yucatán y Quintana Roo.

Chihuahua, Durango, Sinaloa, Coahuila, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Intervalos de chubascos: Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz.

Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. Lluvias aisladas: San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo. Viento de componente sur (surada) con rachas de 50 a 60 km/h: Costas de Tamaulipas.

Costas de Tamaulipas. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Coahuila, Nuevo León, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Coahuila, Nuevo León, costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán.

Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Durango (noreste), San Luis Potosí (oriente), Veracruz, Tabasco, Chiapas y Quintana Roo.

