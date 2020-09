Donald Trump espera que la NFL y MLB no se "politice" como lo ha hecho la NBA

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump realizó un contundente señalamiento a los miembros de la NBA a quienes consideran han politizado su entorno a través del tema del racismo y por ello, el rating de transmisión de sus juegos ha ido disminuyendo, considerando así que este deporte ha perdido la credibilidad que poseía entre sus seguidores. Por ello, a través de su cuenta en Twitter hizo un llamado a la NFL y MLB para que no sigan sus pasos y pierdan el sentido de su labor.

"La gente está cansada de ver la altamente política NBA. Los ratings del baloncesto han caído MUCHO y no rebotarán. Espero que el fútbol americano y el béisbol vean esto porque les pasará lo mismo a ellos. Manténganse de pie por nuestro país y nuestra bandera". Con estas contundentes palabras el Presidente estadounidense expresó su pesar ante esta nueva "organización política" que a su criterio está perdiendo seguidores.

People are tired of watching the highly political @NBA. Basketball ratings are WAY down, and they won’t be coming back. I hope football and baseball are watching and learning because the same thing will be happening to them. Stand tall for our Country and our Flag!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 1, 2020