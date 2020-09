Fútbol.- Rakitic: "El Barça ha sido maravilloso pero era momento de irse"

"No sé la opinión de Messi, pero para mí la primera opción siempre sería el Barça"

BARCELONA, 2 (EUROPA PRESS)

El jugador croata Ivan Rakitic ha asegurado este miércoles en su despedida del FC Barcelona, tras anunciarse el martes su regreso al Sevilla FC, que era el "momento de irse" y poner fin a una etapa "maravillosa" en el Camp Nou.

"El momento de irse era ahora, he hecho un análisis profundo. Para mí es importante dar el pase especial de volver a Sevilla. Pero no hay mejor sitio para estar que jugar en el Barça, en el mejor club del mundo", manifestó en su despedida, junto al presidente blaugrana, Josep Maria Bartomeu.

Rakitic destacó que es el jugador extranjero con mejor promedio de partidos jugados por temporada. "Me quedo con eso. Ha sido especial. Me quedo con ello pero llega el momento de irse. Llevaré al Barça en el corazón", reconoció.

El croata ha sentido Barcelona y al club como su casa durante seis años, pero reconoció que su vertiente de jugador le hizo decantarse por salir y cerrar una etapa blaugrana de la que está "orgulloso", pese a reconocer que pudo haber sido mejor, sobre todo la última campaña.

"El compromiso y lucha de mi parte nunca puede faltar. He disfrutado cada día. Jugar en el Camp Nou y jugar 310 partidos con el Barcelona es algo que de pequeño no podía ni imaginar. Ni ganar tantos títulos o aprender de grandes jugadores, ha sido una experiencia única", reiteró.

"El Barça es el equipo en el que he estado más temporadas, si me tengo que quedar con un momento, sería el de Berlín (la 'Champions' conquistada en 2015). Pero también cada Liga conseguida, recuerdo el primer título de Copa del Rey. Estoy orgulloso de todo lo conseguido. He transmitido quién soy, y me voy muy contento", manifestó sobre con qué momento se queda.

De hecho, borrará de su mente momentos malos, como el 2-8 de este verano ante el Bayern, en la Liga de Campeones, en el que no pudo ni jugar. "No me quiero quedar con eso. En 6 temporadas pasan muchas cosas, sabemos lo que sucedió ante el Bayern, no nos gustó. Pero ha habido momentos en que estuvimos nosotros en el otro lado. Me quedo con otros tantos momentos bonitos", añadió.

Sobre su salida al Sevilla, destacó que deja contento a las tres partes. "Estoy muy agradecido por todo, por el trato de estos años. Saben que mi vínculo con el Sevilla es especial, viviré allí otra etapa. Pero en el Barça he pasado años maravillosos, si la salida ha sido fácil o no, no lo sé, pero lo importante es lograr lo mejor para las tres partes y se ha conseguido".

Y no lamenta que, en anteriores ocasiones, se le pusiera en la rampa de salida del equipo. "Entiendo cómo funciona el fútbol. Lo que quise decir con que no era un 'saco de papas' es que soy una persona abierta a hablar todo en una mesa, nada más. Estoy agradecido por el trato recibido y no queda ninguna mancha. La felicidad y los momentos vividos son tan fuertes que eso es lo que me voy a llevar", se sinceró.

RESPETA LA DECISIÓN DE MESSI

Por otro lado, aseguró no saber qué sucederá con Leo Messi, que quiere salir del club, pero respetará su decisión. "Cada jugador hace su análisis y toma su decisión. Hay que entender de mi parte que he visto que es el momento de irme. Lo que hará Leo no lo sé. Hay que respetar su opinión, pero para mí la primera opción siempre sería el Barça", reconoció.

Josep Maria Bartomeu, por su parte, aseguró que despiden a un jugador y a un "amigo". "Rakitic ha estado seis temporadas, el cuarto jugador extranjero con más partidos, y un jugador sobre todo que ha hecho historia, que ha ganado 13 títulos", destacó.

"Recuerdo su gol en la 'Champions' de Berlín. Han sido 6 temporadas de sueño, ha sido clave en este equipo exitoso y tan triunfador, que tanto nos ha gustado. Le decimos adiós, pero nos veremos pronto", señaló en referencia a su salida al Sevilla.

"Decimos adiós a una grandísima persona, quiero resaltar su lado humano. Su comportamiento, implicación, relación con todos, ha sido un ejemplo para muchos jugadores. Gracias por estas temporadas, por tu contribución. Decías que venías a hacer historia y la has hecho", aseguró.

Ivan Rakitic abandona el Barça siendo el cuarto jugador extranjero con más partidos jugados –un total de 310 encuentros, con 16 goles y 40 asistencias–, sólo superado por Leo Messi, Dani Alves y Javier Mascherano. Además, ha ganado 13 títulos –4 Ligas, 1 'Champions', 4 Copas del Rey, 1 Mundial de Clubes, 1 Supercopa de Europa y 2 Supercopas de España–.

Tras esta operación, de 1,5 millones de euros fijos y 9 millones en variables, el croata regresa a un Sevilla del que se fue con galones y con el brazalete de capitán, levantando la Europa League en Turín, la tercera de un Sevilla que ya es hexacampeón del torneo. Como sevillista, acumula 52 partidos oficiales, 15 goles y 18 asistencias.