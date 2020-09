VÍDEO: Tui recibe con aplausos al Rey en su visita a Comandancia Naval del Miño, primer acto tras retomar agenda oficial

Un grupo de personas expresó su rechazo al monarca con el mensaje 'Galiza non ten rei' en la orilla portuguesa del Miño

El Rey Felipe VI ha retomado este miércoles su agenda oficial, tras su descanso veraniego y varios actos en Baleareas, con una visita a la Comandancia Naval del Miño, en Tui (Pontevedra), donde ha sido recibido por unas 200 personas que le dedicaron vítores y aplausos a su llegada.

El monarca hizo su entrada en el recinto a las 11.00 horas, en coche y vestido con el uniforme de capitán general de la Armada, y ha pasado revista a la dotación de la Comandancia, en una explanada en la que ha recibido honores.

Así, tras escuchar la versión corta del himno interpretada al cornetín y saludar a los miembros de la Comandancia, Felipe VI ha mantenido un encuentro de trabajo para conocer la labor de estos efectivos: aplicación de la legislación, fiscalización y sanciones relacionadas con la pesca fluvial y la caza, control de la náutica, coordinación de medios en la búsqueda de ahogados, o apoyo en operaciones de carga de hidroaviones.

Posteriormente, el Rey ha visitado una pequeña exposición de artes de pesca en los jardines de la Comandancia, antes de embarcarse para navegar un tramo del río Miño, a bordo del patrullero 'Cabo Fradera' (el buque en activo más antiguo de la Armada, después del 'Juan Sebastián Elcano').

La visita ha finalizado con el saludo a las autoridades, en el que han participado el presidente de la Xunta en funciones, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento gallego, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno, Javier Losada; y algunos de los alcaldes de la demarcación de la Comandancia Naval, como el de Arbo, el de Tui, el de Crecente y la alcaldesa de Salvaterra. Los alcaldes nacionalistas de la comarca (Tomiño, O Rosal y As Neves) no acudieron al acto.

APOYO Y RECHAZO

La visita de SM el Rey ha causado gran expectación en Tui y, además de las docenas de personas congregadas a las puertas de la Comandancia (a quienes el monarca se acercó dos veces para saludar), también varios usuarios, trabajadoras y religiosas de la residencia geriátrica San Telmo (ubicada justo detrás del recinto militar) mostraron su apoyo al Jefe del Estado con vítores, agradecimientos y banderas que engalanaban todas sus ventanas y balcones.

Asimismo, la asociación Concordia Real Española había convocado una concentración de apoyo a Felipe VI en las inmediaciones de la Comandancia Naval. "¡Le queremos! ¡Viva el Rey! ¡Viva España!", fueron algunos de los mensajes proclamados por los presentes.

No obstante, no todo fueron manifestaciones de apoyo, ya que un pequeño grupo de personas se reunió en la orilla opuesta del Miño, en la parte portuguesa, justo frente al embarcadero de la Comandancia, para mostrar su rechazo al monarca exhibiendo el mensaje 'Galiza non ten rei', así como banderas nacionalistas.

