Portaltic.-'Hyrule Warriors: La era del cataclismo', de la saga Zelda, llegará a Switch el 20 de noviembre

Nintendo y Koei Tecmo han anunciado que el nuevo capítulo de la saga Zelda de videojuegos, 'Hyrule Warriors: La era del cataclismo', estará disponible para Nintendo Switch a partir del próximo 20 de noviembre.

Los jugadores de 'Hyrule Warriors: La era del cataclismo' viajarán a la época anterior al gran cataclismo, cien años antes de los acontecimientos de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', y podrán participar en batallas que se desarrollarán en lugares conocidos de Hyrule antes de que el reino fuera destruido.

Asimismo, los jugadores también deberán resolver puzzles del entorno, desbloquear armas y habilidades, crear objetos con los materiales que recojan, visitar tiendas para obtener artículos y usar el poder de la piedra 'sheikah'.

Los usuarios podrán jugar con protagonistas de 'The Legend of Zelda: Breath of the Wild', como Link y Zelda, así como los cuatro elegidos, con los que se podrá jugar por primera vez en un título de la serie Hyrule Warriors. El título cuenta con una mecánica de acción que se centra en ejecutar combos y utilizar habilidades.

'Hyrule Warriors: La era del cataclismo' también narra una historia que muestra los acontecimientos, relaciones y momentos dramáticos del gran cataclismo.

El juego estará disponible por un precio de 59,99 euros a partir del próximo 20 de noviembre para Nintendo Switch, aunque ya es posible reservarlo a través de la eShop.