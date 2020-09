Tenis.-Toni Nadal: "No existe satisfacción personal si no se tiene enfrente una dificultad"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El entrenador de tenis y preparador físico Toni Nadal afirmó que "no existe satisfacción" si no se afronta una "dificultad" en una charla en la 'Welcome Week' de la Universidad CEU San Pablo, en la que ha animado a los alumnos a que encaren con motivación este 'excepcional' curso académico 2020-21 por las medidas por la COVID-19.

"Yo nunca esperé una vida fácil y estuve dispuesto a enfrentar la dificultad para alcanzar el éxito y las metas que me había propuesto. No existe satisfacción personal si no se tiene enfrente una dificultad", dijo Toni Nadal a los nuevos alumnos del CEU San Pablo.

En el encuentro, moderado por la decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación, María Solano, el exentrenador de Rafa Nadal ha animado a los jóvenes estudiantes a mantener viva la ilusión y la motivación constante.

"No os rindáis. La gente que triunfa en la vida es la que está dispuesta a darse más oportunidades. Hay que apartar la frustración de nuestro camino y mostrar una actitud positiva ante el fracaso; asumir la dificultad, porque los objetivos y el camino que recorremos se disfrutan más haciendo las cosas bien, aunque nos cueste", explicó.

Toni Nadal indicó que nunca esperó que todo fuera 'de color de rosas' y no hubiese una derrota dolorosa. "Trabajé para salir del agujero cuando las cosas iban mal e intenté alargar los buenos momentos. Uno puede tener una predisposición natural, pero si no trabajas la actitud es muy difícil que el día especial te salga todo", manifestó.

En este sentido, Nadal ha hecho hincapié en la capacidad de mejorar y avanzar cada día. "Hay que intentar hacer las cosas cada día mejor, no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Uno tiene que buscar su bien y ser útil a la sociedad; esto último se consigue cuando la persona se compromete con lo que hace y eso es lo que te da el valor del éxito", apuntó.

El entrenador también ha señalado la importancia de ser buena persona. "Se trabaja mucho mejor cuando eres buena gente, porque centras mejor tus objetivos. Siempre he apostado por una formación del carácter por encima de la formación técnica, porque es la que te hace ganar los partidos", subrayó.

A su juicio, la juventud actual tiene "tantos o más valores" que la gente de su generación, aunque se ha perdido la capacidad de aguante y la responsabilidad. "Vivimos en una época en la que todo es inmediato a causa de las nuevas tecnologías; y las cosas de valor son las que no son inmediatas", destacó.

Nadal ha participado en la segunda jornada de la 'Welcome Week' de la Universidad CEU San Pablo, un programa diseñado para los cerca de 2.200 nuevos alumnos, en el que recibirán sesiones informativas en formato virtual, para conocer su Facultad o la Escuela Politécnica Superior, así como los diferentes departamentos y servicios que ofrece la institución académica.