Baloncesto/NBA.- Antetokounmpo: "No voy a pedir el traspaso, no va a suceder"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El jugador de los Milwaukee Bucks Giannis Antetokounmpo ha negado que vaya a pedir ser traspasado tras quedar eliminado su equipo en la semifinal de la Conferencia Este en los 'playoffs' de la NBA.

"No voy a pedir el traspaso, no va a suceder. Eso no va a suceder. Algunos ven una pared y van en otra dirección. Yo la atravieso. Solo tenemos que mejorar como equipo, individualmente y volver a aquí la próxima temporada", aseguró en declaraciones a Yahoo Sports recogidas por Europa Press.

Los Milwaukee Bucks han caído eliminados en semifinales de Conferencia Este ante unos superiores Miami Heat (4-1 en la serie), un golpe "duro" para la franquicia. "No hay excusas. Ninguno de nosotros está contento con el resultado de la burbuja", aseguró.

"Al final tenemos que aprender de esto y mejorar. Ojalá podamos construir una cultura en Milwaukee para muchos años que nos permita salir y competir cada año por el campeonato", añadió en rueda de prensa.

Para el griego, si ganar un campeonato fuera fácil, todos lo tendrían. "Perdimos. Todos vieron que perdimos. Es decepcionante, pero ¿qué vamos a hacer? Seguiremos trabajando. Tengo confianza en mis compañeros", aseguró.

Un mal final de temporada en el que, además, no pudo estar en pista por una lesión en el cuarto partido. En el quinto y definitivo no pudo disputar ni un solo minuto por esa lesión de tobillo.