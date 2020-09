Fuertes lluvias caerán en CDMX este miércoles

La temporada lluviosa ha llegado a su punto más alto y el centro del país no escapa de las intensas precipitaciones que azotan gran parte del territorio nacional. El clima CDMX hoy estará dominado por fuertes lluvias durante todo el día.

En rueda de prensa, el gerente del Servicio Meteorológico Nacional, Ricardo Prieto, informó que se registrarán un promedio de 44 sistemas durante la temporada de frentes de frío 2020-2021.

En cuanto a la temporada de ciclones tropicales del 2020, hasta el momento se han desarrollado 12 tormentas y 5 huracanes en el Atlántico. Del lado del océano Pacífico, van 7 tormentas tropicales y 3 huracanes, pero en ambos se esperan muchos más.

En el seguimiento a la Temporada de #CiclonesTropicales2020, señaló que en el #Atlántico se han desarrollado 12 #TormentasTropicales y 5 #Huracanes, de los 15 a 19 sistemas estimados, y en el #Pacífico,7 tormentas tropicales y 3 huracanes de los entre 15 y 18 previstos — Conagua (@conagua_mx) September 8, 2020

Así estará el clima CDMX hoy

Para este miércoles, desde la madrugada iniciarán las lluvias, que por un corto receso cederán durante la mañana. Sin embargo, el cielo se mantendrá muy nublado.

Se espera que las lluvias comiencen de nueva a mediodía y se prolonguen durante toda la noche. La temperatura máxima será de 24º C y la mínima de 15º C, según The Weather Channel.

Revisa en el siguiente gráfico las condiciones de cielo y #Temperatura, así como la probabilidad de #Lluvia para hoy, y los próximos 3 días en la capital del país #CDMX pic.twitter.com/vC7oP0PDKq — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 8, 2020

Así estará el clima en México hoy

El ente meteorológico nacional indicó en su cuenta Twitter que el frente de frío 2 ocasionará descenso de temperatura y un temporal de lluvias muy fuertes en el noroeste, norte y noreste.

Un canal de baja presión provocará chubascos con descargas eléctricas en el occidente y centro del territorio mexicano.

La onda tropical 34 recorrerá el oeste de Jalisco, mientras que la onda tropical 35 generará lluvias en el suroeste de la República.

Este es el reporte detallado del tiempo en México miércoles 9 de septiembre de 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas : Coahuila.

: Coahuila. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes : Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

: Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche.

Sonora, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos: Yucatán y Quintana Roo.

Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California Sur.

Baja California Sur. Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Baja California, Chihuahua y Coahuila.

Baja California, Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Mar de Cortés, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, costas de Campeche y Yucatán.

Mar de Cortés, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, costas de Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C : Campeche y Yucatán.

: Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo.

